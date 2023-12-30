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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

بنوك مصرية توجه ضربة للسوق السوداء تخفض سعر الدولار.. ماذا حدث؟

صوره ارشيفيه
صوره ارشيفيه

كشف متعاملون بالسوق الموازية للصرف في مصر، أن عددًا من البنوك عادت لتطلب المصدر الرسمي للحصول على الدولار، وفي حال عدم توفير ما يفيد الحصول عليها بشكل رسمي يتم رفض إيداعها في الحسابات البنكية.

 

وقالت مصادر مطلعة لـ"العربية.نت"، إن بعض البنوك وخاصة التابعة للحكومة المصرية، بدأت بالفعل خلال الساعات الماضية سؤال المودعين سواء الأفراد أو الشركات عن مصادر الحصول على الدولار، وفي حال عدم تقديم ما يفيد الحصول عليها بشكل رسمي وقانوني فإنه لن يتم قبول إيداعها في الحسابات البنكية الرسمية.

 

المصادر أشارت إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار تخفيف حدة المضاربات على الدولار في السوق الموازية والتي تسببت في ارتفاع أسعار صرف الدولار إلى مستويات قياسية وتاريخية. ووفق متعاملين فقد تراجعت أسعار صرف الدولار في السوق الموازية خلال الساعات الماضية إلى مستوى 51 جنيهاً، مقارنة بنحو 52 جنيهاً قبل اتجاه البنوك للتعامل بهذه الآلية الجديدة.

 

وتداولت الصفحات التي تتابع أسعار الصرف في مصر على مواقع التواصل الاجتماعي هذه الأخبار، ما تسبب في زيادة المعروض من الدولار، من دون وجود طلب على الرغم من تراجع أسعار صرف الدولار في التعاملات الأخيرة.

 

في السوق الرسمية، فقد استقر سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري في التعاملات الأخيرة. وفي أكبر بنكين محليين من حيث الأصول والتعاملات استقر سعر صرف الدولار عند مستوى 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع.

 

وفي البنوك الخاصة، استقر سعر صرف الورقة الأميركية الخضراء عند مستوى 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع بالبنك التجاري الدولي مصر. ولدى البنك المركزي المصري، استقر سعر صرف الدولار عند مستوى 30.84 جنيه للشراء و30.93 جنيه للبيع.

 

على صعيد العملات الرئيسية الأخرى، فقد شهدت العملة الأوروبية الموحدة ارتفاعًا ما بين 20 إلى 22 قرشا شراء وبيع في البنوك المصرية. وفي بنوك الأهلي المصري وبنك مصر، سجل سعر صرف اليورو مستوى 34.13 جنيه للشراء و34.31 جنيه للبيع. ولدى البنك المركزي المصري، استقر سعر صرف اليورو عند مستوى 34.08 جنيه للشراء، و34.20 جنيه للبيع.

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كما سجل الجنيه الإسترليني ارتفاعا ما بين 20 إلى 26 قرشا في الشراء والبيع. ولدى بنوك الأهلي المصري وبنك مصر، استقر سعر صرف الإسترليني عند مستوى 39.33 جنيهاً للشراء، و39.53 جنيه للبيع. ولدى البنك المركزي المصري، بلغ سعر صرف الجنيه الإسترليني مستوى 39.26 جنيه للشراء، و39.40 جنيه للبيع.

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على صعيد العملات العربية، فقد سجل سرف الريال السعودي مستوى 8.19 جنيه للشراء و8.22 جنيه للبيع. فيما سجل سعر صرف الدرهم الإماراتي مستوى 8.38 جنيه للشراء، و8.39 جنيه للبيع. وسجل سعر صرف الدينار الكويتي نحو 99.56 جنيه للشراء، و100.50 جنيه للبيع.

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