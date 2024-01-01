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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

البصل بـ 25 جنيها .. أسعار الخضراوات والفاكهة أول يوم في 2024

صدى البلد

 


يستعرض موقع "صدى البلد" أسعار الخضراوات والفاكهة خلال تعاملات اليوم الاثنين الموافق 1-1-2024، وفقًا لما أعلنته إدارة سوق العبور للجملة عبر موقعها الرسمي، في آخر تحديث لها.


اسعار الخضراوات اليوم

ووصل سعر الطماطم إلى 6 جنيه للكيلو، والبطاطس إلى 12 جنيها للكيلو، والبصل إلى 25 جنيها، وبلغ سعر الكوسة 14 جنيها للكيلو، والجزر بدون عروش 3.5 جنيهات للكيلو، أما الفاصوليا فسجّلت 23 جنيهات للكيلو كأعلى سعر.

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أسعار الخضراوات والفاكهة

ووصل سعر  الباذنجان البلدي إلى 5 جنيه للكيلو، والرومي بـ 3.5 جنيه للكيلو، والأبيض بـ 5 جنيهات، أما الفلفل الرومي البلدي فبلغ سعره 10 جنيها، ووصل سعر الفلفل الحامي البلدي إلى 10 جنيهات، والألوان 35 جنيها للكيلو، والملوخية بـ 8 جنيهات.


أسعار الخضراوات والفاكهة في سوق العبور

وسجّل سعر الكيلو  الخيار الصوب 10 جنيها، و البسلة 23 جنيها، والثوم 60 جنيها، واللفت 2.5 جنيه، والبنجر 4 جنيهات، والبطاطا 7.5 جنيهات.

أسعار الفاكهة اليوم الاثنين
 


ووصل سعر البرتقال البلدي إلى 7.5 جنيهات، و البرتقال ابو سرة 9 جنيهات والليمون البلدي 14 جنيها، والتفاح الإيطالي 35 جنيهًا، والتفاح الجولدن 30 جنيها، والبلح الرملي 21 جنيها.


سعر الفاكهة اليوم


ووصل سعر كيلو الكمثرى المستوردة إلى 35 جنيها، والأفوكاتو 90 جنيها، والكانتلوب 9.5 جنيهات.

وسجل البطيخ (8:10 كيلو) 60 جنيهًا، والعنب المستورد الأصفر 35 جنيها للكيلو، والعنب المستورد الاسود 35 جنيها، والخوخ  المستورد 40 جنيهًا، والأناناس 50 جنيهًا.

 

وسجّل الكيوي 21 جنيهًا، و الدوم 13 جنيها، و الباباظ 15 جنيها، و الزنجبيل 90 جنيها. 

 

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