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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

بعد زيادة أسعار كروت الشحن..إزاي تحافظ على باقة إنترنت موبايلك من النفاذ بسرعة؟

بعد زيادة أسعار كروت
بعد زيادة أسعار كروت الشحن..إزاي تحافظ على ب

تصدرت أسعار كروت الشحن محرك البحث "جوجل"، بعدما وافق الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات على رفع أسعار كروت الشحن الفكة في مصر، بنسبة تصل لـ10%، وكانت شركات المحمول المقدمة لخدمات الاتصالات في مصر قد تقدمت بطلب إلى جهاز تنظيم الاتصالات للموافقة على رفع أسعار خدمات المحمول لمواجهة زيادة التكاليف في ظل زيادة الأسعار وارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه، ولكن لم تتم الموافقة على مثل هذه الطلبات حتى الآن.

ويعاني العديد من مستخدمي الهواتف الذكية من نفاذ باقة الإنترنت المحمول بسرعة، خاصة إذا كانت الباقة محدودة. وهناك العديد من الأسباب التي تؤدي إلى ذلك، منها:

  • استخدام التطبيقات التي تستهلك الكثير من البيانات، مثل تطبيقات التواصل الاجتماعي ومشاهدة الفيديوهات ولعب الألعاب.
  • عدم إيقاف تشغيل بيانات الهاتف عند عدم الاستخدام.
  • عدم متابعة استهلاك البيانات بشكل دوري.

 

ولكن هناك بعض الخطوات التي يمكن اتباعها للحفاظ على باقة الإنترنت المحمول من النفاذ بسرعة، ومنها:

 

  • معرفة التطبيقات التي تستهلك أكبر قدر من البيانات: يمكن القيام بذلك من خلال الذهاب إلى إعدادات الهاتف واختيار "استخدام البيانات".
  • تعطيل خدمات الخلفية للتطبيقات التي لا تستخدمها: يمكن القيام بذلك من خلال الذهاب إلى إعدادات الهاتف واختيار "التطبيقات" ثم النقر على التطبيق الذي تريد تعطيل خدمات الخلفية له.
  • تعطيل التحميل التلقائي للصور ومقاطع الفيديو على التطبيقات الاجتماعية: يمكن القيام بذلك من خلال الذهاب إلى إعدادات التطبيق ثم اختيار "البيانات" أو "إعدادات الفيديو والصور".
  • استخدام وضع التوفير في الهاتف: يتيح وضع التوفير تقليل استخدام البيانات عن طريق تقليل جودة الصور ومقاطع الفيديو وتعطيل خدمات الخلفية للتطبيقات.
  • استخدام شبكات الواي فاي المجانية بدلاً من استخدام الإنترنت المحمول: ولكن يجب توخي الحذر عند استخدام شبكات الواي فاي المجانية وتجنب إدخال أي معلومات حساسة.

 

وفيما يلي بعض النصائح الإضافية التي يمكن اتباعها للحفاظ على باقة الإنترنت المحمول:

 

  • تصفح الإنترنت باستخدام نسخة الهاتف من المواقع بدلاً من استخدام تطبيقاتها: عادة ما تكون نسخة الهاتف من المواقع أقل استهلاكًا للبيانات من التطبيقات.
  • تشغيل الفيديوهات بجودة أقل: يمكن تشغيل الفيديوهات بجودة أقل من الجودة الأصلية لتقليل استهلاك البيانات.
  • إيقاف تشغيل بيانات الهاتف عند عدم الاستخدام: يمكن القيام بذلك عن طريق الذهاب إلى إعدادات الهاتف واختيار "البيانات" ثم النقر على "إيقاف تشغيل بيانات الهاتف".
  • متابعة استهلاك البيانات بشكل دوري: يمكن القيام بذلك من خلال الذهاب إلى إعدادات الهاتف واختيار "استخدام البيانات".

وإذا اتبعت هذه الخطوات، فستتمكن من الحفاظ على باقة الإنترنت المحمول الخاصة بك من النفاذ بسرعة، وبالتالي تجنّب دفع رسوم إضافية أو مواجهة مشاكل في استخدام الإنترنت.

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