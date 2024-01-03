وفر فاتورة الكهرباء.. مميزات تركيب محطة طاقة شمسية في منزلك

الطاقة الشمسية هي طاقة متجددة أو "صديقة للبيئة" تعتمد بالكامل على ضوء الشمس.

وتشكل الألواح الشمسية العنصر الأساسي في منظومة الطاقة الشمسية، والألواح الشمسية هي مجموعة خلايا شمسية تعمل كمستقبِلات لأشعة الشمس تتصل ببعضها البعض داخل إطار محدد، وتكون موصولة فيما بينها بالتوالي أو التوازي.

كيف تحول الألواح الشمسية الكهروضوئية ضوء الشمس إلى كهرباء؟



يتم ذلك من خلال الخلايا الشمسية والتي تسمي أيضًا بالخلايا الكهروضوئية مجازًا بسبب طبيعة عملها المتمثل في تحويل الطاقة الضوئية إلى طاقة كهربائية،

يحول اللوح الشمسي أشعة الشمس الساقطة عليه إلى فروق في الجهد، تتسبب بمرور التيار الكهربائي داخل الخلايا الشمسية المكونة بشكل رئيسي من معدن السيليكون إضافة إلى عناصر أخرى تعطيه بعض الخصائص الكهربائية.

يتكون اللوح الواحد من مجموعة خلايا مصمّمة لامتصاص طاقة الشمس، ويُغطى بطبقة زجاجية لحماية الخلايا الشمسية من العوامل الخارجية والخدش.

مميزات تركيب محطة الطاقة الشمسية

نشرت الشركة القابضة لكهرباء مصر على صفحتها الرسمية على فيس بوك مميزات تركيب محطة الطاقة الشمسية وهى ..

١- الطاقة الشمسية هي طاقة نظيفة وصديقة للبيئة فالألواح الشمسية فى المنازل لا تسبب أى انبعاثات ولا تسبب أى أثر ضار على البيئة.

٢- لا يحتاج تركيب محطة الطاقة الشمسية أعلى منزلك للكثير من أعمال الصيانة.

٣- ألواح الطاقة الشمسية هي الأقل تكلفة فى توليد الكهرباء حيث يتم تركيب الألواح الشمسية مرة واحدة، وبعدها ستعمل بأقصى كفاءة ممكنة فعادًة ما يبلغ عمر نظام الألواح الشمسية ٢٥ عامًا.

٤- مصدر طاقة متجدد تساعد في توفير الفاتورة و الكهرباء بشكل كبير خصوصاً على

المدى البعيد.

٥- يسمح نظام محطات الطاقة الشمسية بتبادل الطاقة التي ينتجها خلال النهار مع الطاقة الخاصة بالشبكة القومية للكهرباء من خلال عداد حكومي (العداد التبادلي) مزدوج الاتجاه .

أنواع الألواح الشمسية



اللوح الشمسي نوع (Mono-cristallin) :

يُعرف هذا النوع بالألواح الأحادية، ويمتاز بنقاء كريستالات السيلكون التي تصنع منها الخلايا، حيث تتكون الخلايا الشمسية فيها من سبائك سيلكون تقطع على شكل شرائح،

يعد هذا النوع هو الأغلى ثمنًا وكذلك تعطي الخلايا كفاءة عالية مما يقلل من عدد الألواح المطلوبة لتعطي نفس كمية الكهرباء من الأنواع الأخرى،

تمتاز كذلك بقدرتها على العمل بكفاءة في الضوء الخافت، بالإضافة إلى ارتفاع عمرها الافتراضي.

اللوح الشمسي (poly-cristallin)

ويسمى بالألواح الشمسية متعددة البللورات، وتختلف عن النوع الأحادي بالشكل، حيث تكون الخلايا فيها عبارة عن مربعات متراصة غير مقطوعة الأطراف فتبدو كخطوط معظمها تأتي باللون الأزرق،

كفاءة هذا النوع من الألواح التي تعمل بالطاقة الشمسية متوسطة مما يؤدي للحاجة إلى عدد أكبر منها للحصول على نفس الكهرباء، ولكنها أقل ثمنًا من النوع الأحادي،

العمر الافتراضي لـ ألواح الطاقة الشمسية نوع(poly-cristallin) كبير قد تصل إلى ٢٥ عامًا أو أكثر في بعض الألواح.

اللوح الشمسي نوع (thin film)

يأتي على هيئة شرائح رقيقة ويمتاز هذا النوع بمرونته وسهولة تركيبه، وهو رقيق وانسيابي ومتناسق ومظهره جميل فيستخدم للأغراض الشكلية أو الجمالية، ويعتبر سعره رخيص مقارنًة بالأنواع الأخرى، ولا يتأثر بالتغيرات المناخية والغيوم، ولكن كفاءته قليلة مما يدعو إلى استخدام عدد أكبر من الخلايا لتغطية مساحات أكبر للحصول على نفس المقدار من الطاقة الكهربائية التي يمكن الحصول عليها من الأنواع الأخرى، وكذلك عمره الافتراضي قليل