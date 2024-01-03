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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

أسعار شرائح الكهرباء

لميس الحديدي توجه رسالة للحكومة بعد زيادة أسعار الكهرباء

الكهرباء
الكهرباء

أكدت الإعلامية لميس الحديدي، أن مجلس الوزراء بشر المواطنين بالمواعيد الجديدة لـ تخفيف الأحمال، وأن قطع الكهرباء لن تكون بالليل.

ولفتت الإعلامية لميس الحديدي، خلال قناة أون أي، إلي أنها بعد خبر تعديل موعد تخفيف الأحمال، وأن قطع الكهرباء سيكون بالنهار، قولت في حاجة، معلقة :" أنا قلت بعد خبر تخفيف الأحمال الصبح فقط إن فيه خبر تاني جاي وراه".

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وأشارت إلي أنها توجه رسالة لـ الحكومة، قائلة:" بنقطع الكهرباء وكمان نخفف الأحمال الكهربائية، طب الأثنين مش ماشيين مع بعض". 

وأعلن جهاز مرفق الكهرباء وحماية المستهلك زيادة أسعار شرائح الكهرباء الجديدة، اليوم الأربعاء ، 3 يناير 2024، بعد تأجيلها لثلاث مرات متتالية منذ يوليو 2022.

وتشمل الزيادة الجديدة زيادة أسعار الشرائح الأربع الأولى من استهلاك الكهرباء، بنسب تراوحت بين 16% و26%.

أسعار الشرائح الجديدة

الشريحة الأولى: من 0 إلى 50 كيلووات : 58 قرشا

الشريحة الثانية: من 51 إلى 100 كيلووات: 68 قرشا

المستهلك من 101 إلى 1000 كيلووات، تضمن ما يلي:

الشريحة الثالثة: 0 إلى 200 كيلووات: 83 قرشا

الشريحة الرابعة: 201 إلى 350 كيلووات: 125 قرشا

الشريحة الخامسة: 351 إلى 650 كيلووات: 140 قرشا

أما المستهلك أكثر من 650 كيلووات:

الشريحة السادسة: من 0 إلى 1000 كيلووات 150 قرشا

أما المستهلك الأكثر من ألف كيلووات:

الشريحة السابعة من 0 لأكثر من ألف كيلووات: 165 قرشا

وقبل قرار الزيادة اليوم، وفقد أكد المستشار محمد الحمصاني المتحدث الرسمي بإسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الفترة الأخيرة هناك طلبات كثيرة من المواطنين ومجلس النواب، بشأن تخفيف الأحمال الكهربائية خلال فترة النهار بدلا من فترة الليل، وذلك بسبب امتحانات الطلاب.

وأضاف المتحدث الرسمي بإسم رئاسة مجلس الوزراء، خلال تصريحات تلفزيونية، أن الفترة المقبلة سيكون هناك مواعيد جديدة لـ عملية تخفيف الأحمال.

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ماذا قالت الحكومة عن موعد انتهاء تخفيف الأحمال الكهربائية؟

ورد على سؤال " الحكومة قررت زيادة أسعار شرائح الكهرباء 2024" وقال إن الكثير من المواقع نشرت أن هناك تحرك في أسعار الكهرباء، ولكن بشكل رسمي لا توجد زيادة في أسعار الكهرباء، ولا يوجد بيان رسمي من وزارة الكهرباء.

ولفت إلي أن الدولة قررت عدم رفع أسعار الكهرباء لمدة ثلاث مرات ماضية، وان الحكومة حريصة على دعم المواطنين، والحكومة تعلم حجم الضغوط على المواطنين.

وتابع:" لو في أي زيادة بأسعار الكهرباء، سيتم الإعلان عنها، ولكن حتى الآن لا يوجد زيادة في أسعار الكهرباء، ولا يوجد بيان رسمي من وزارة الكهرباء برفع أسعار الكهرباء". 
 

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