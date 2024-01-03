حقيقة زيادة أسعار الكهرباء 2024.. الحكومة تفاجئ المواطنين بالقرار الرسمي

انتشرت خلال الساعات الماضية أخبار كثيرة غير صحيحة تحت عنوان، رفع أسعار الكهرباء، وهو ما قام بنفيه المستشار محمد الحمصاني المتحدث الرسمي بإسم رئاسة مجلس الوزراء.

وأكد المستشار محمد الحمصاني المتحدث الرسمي بإسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الفترة الأخيرة هناك طلبات كثيرة من المواطنين ومجلس النواب، بشأن تخفيف الأحمال الكهربائية خلال فترة النهار بدلا من فترة الليل، وذلك بسبب امتحانات الطلاب.



وأضاف المتحدث الرسمي بإسم رئاسة مجلس الوزراء، خلال تصريحات تلفزيونية، أن الفترة المقبلة سيكون هناك مواعيد جديدة لـ عملية تخفيف الأحمال.



ورد على سؤال " الحكومة قررت زيادة أسعار شرائح الكهرباء 2024" وقال إن الكثير من المواقع نشرت أن هناك تحرك في أسعار الكهرباء، ولكن بشكل رسمي لا توجد زيادة في أسعار الكهرباء، ولا يوجد بيان رسمي من وزارة الكهرباء.



ولفت إلي أن الدولة قررت عدم رفع أسعار الكهرباء لمدة ثلاث مرات ماضية، وان الحكومة حريصة على دعم المواطنين، والحكومة تعلم حجم الضغوط على المواطنين.



وتابع:" لو في أي زيادة بأسعار الكهرباء، سيتم الإعلان عنها، ولكن حتى الآن لا يوجد زيادة في أسعار الكهرباء، ولا يوجد بيان رسمي من وزارة الكهرباء برفع أسعار الكهرباء".

