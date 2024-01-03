لمدة ساعتين|متحدث الوزراء: من الغد تنفيذ خطة تخفيف أحمال الكهرباء نهارا وليس ليلا

كشف المستشار محمد الحمصاني المتحدث الرسمي بإسم رئاسة مجلس الوزراء ان موضوع الكهرباء والطاقة احد الموضعات الرئيسية التي تشغل رئيس الوزراء، لافتا الى انه خلال الفترة الماضية كانت هناك متابعة من رئيس الوزراء بأوضاع تخفيف الاحمال وكافة الأمور المتعلقة بقطاع الكهرباء والطاقة، وقد وردت بعض الطلبات من نواب للبرلمان والمواطنين بشأن تغيير مواعيد تخفيف احمال الكهرباء خلال الفترة الحالية خاصة ان إنقطاع الكهرباء ليلا يمثل عائق ومشكلة للمواطنين، نتيجة بدء امتحانات نصف العام وبناء على ذلك وجه دولة رئيس الوزراء خلال الفترة الماضية بالعمل على إعادة النظر في خطة تخفيف الاحمال.

سوف يتم تخفيف الأحمال خلال ساعات النهار فقط بدءا من غد الأربعاء من الساعة الحادية عشر صباحا إلى الخامسة مساءا

وصرح الحمصاني خلال مداخلة هاتفية للأعلامية لبني عسل، ببرنامج الحياة اليوم، المذاع علي فضائية الحياة ،ان عملية توزيع تخفيف الاحمال كان يتم على مدار اليوم ولكن تم اعادة النظر في هذه الخطة بحيث انه يتم تخفيف الأحمال خلال ساعات النهار فقط، وبناء عليه تقرر انه بدءا من غدا الأربعاء سيتم تخفيف الأحمال من الساعة ١١ صباحا حتي ٥ مساءا لمدة ساعتين.

فترة تخفيف الأحمال نهارا و لمدة ساعتين

وتابع: ان الدولة تعمل بكل طاقتها من خلال الجهات المعنية المختلفة للعمل على وقف تخفيف الكهرباء، املا بأنه يكون لدينا القدرة خلال الفترة المقبلة على وقف تخفيف الأحمال، ولكن تخفيف الاحمال سوف سيتمر لمدة ساعتين.



وأردف متحدث الوزراء، أنه سوف يتم تنفيذ هذا القرار بدءا من غد الأربعاء إلى بعض الوقت ، ومن الممكن أن تشهد المزيد من التطورات والإجراءات وسيتم اعلان الفترة التي ستمدد خلالها فترة تخفيف الأحمال.



وأشار المستشار محمد الحمصاني إلى أنه، مع بداية تخفيف الاحمال صدر بيانا رسميا تضمن الأسباب الرئيسية المرتبطة بتخفيف الأحمال في ذلك الوقت، وكان السبب الرئيسي مرتبط بالضبط على شبكة الكهرباء نتيجة زيادة الأستهلاك.