أول تعليق من الحكومة على زيادة تذاكر المترو والدعم المقدم للمواطنين

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن وزارة النقل قامت برفع تذاكر المترو من أجل تغطية تكلفة الصيانة والتشغيل، ضمان استمرار كفاءة الخدمة وأنه رغم الزيادة هناك رفع في دعم الحكومة لـ المنتجات.



وقال رئيس الوزراء، خلال مؤتمر صحفي، إن الدولة تدفع 342 مليار جنيه دعم لـ السلع، معلقًا:" قفزنا في حجم الدعم المقدم للمواطن من أقل من 100 مليار دولار لـ 340 مليار دولار في عامين".

وتابع:" فالدولة تدعم الخبز والسولار والبوتاجاز، والتموين والكهرباء وسلع كثيرة".



ولفت إلي أن الدولة قامت بدعم الكهرباء في عام واحد بـ 90 مليار جنيه، وهناك دعم لـ الصحة.



