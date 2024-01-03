الكهرباء والتموين والبوتاجاز والسولار والخبز.. الحكومة تعلن الدعم المقدم للمواطنين

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الأزمات العاليمة ضغطت على الاقتصاد المصري، وأن الدولة تدعم لتر السولار بـ 5 جنيهات، وأنودعم أسطوانة البوتجاز وصل لـ35 مليار جنيه.

وقال رئيس الوزراء، خلال مؤتمر صحفي، إن الحكومة كانت على علم أن هناك فاتورة تضخم، وأن الدولة تحملت أعباء كثيرة من أجل المواطنين.

ولفت إلي أن الإجراءات التي قامت بها الحكومة كان هدفها وصول الدعم لـ مستحقيه، وأن يتم أموال الدعم في الاتجاه الصحيح، من أجل الجيل الحالي والأجيال المستقبلية.

الخبز

وأوضح أن رغيف الخبز يكلف الدولة الكثير من الأموال، وأن المخابز تعمل من الصباح من أجل المواطنين.

وتابع هناك 275 مليون رغيف يوميًا، يتم خبزهم، أي 100 مليار رغيف في العام، وأنه حتى عام2021 كان يتم تخصيص 50 مليار لدعم الخبز، وأن اليوم 91 مليار جنيه على الدولة.

المواد البترولية

وأوضح أن في عام 2021، تم الانتهاء من دعم المواد البترولية، وأن مصر تستهلك في العام 18 مليار لتر سولار، وأن كل لتر سولار يكلف الدولة كدعم بـ 5 جنيهات، أي الدولة تدعم السولار بـ 90 مليار جنيه في العام.

التموين

وكشف أن الدولة تقدم دعم لـ البطاقات التموينة، وأن الدولة تقدم دعم بـ 36 مليار جنيه.

أسطوانة البوتاجاز

وأوضح أن مصر تستهلك في العام 280 مليون أسطوانة، وأن التكلفة الفعلية لـ الأنبوبة 200 جنيه، ويتم بيعها بـ 75 جنيها، فهناك فارق يصل لـ 125 جنيها، تتحملها الدولة، فالدولة تدعم أسطوانة البوتجاز بـ 35 مليار جنيه.

الكهرباء

كما كشف أن الدولة قامت بدعم الكهرباء في عام واحد بـ 90 مليار جنيه.