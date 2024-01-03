رئيس الوزراء : قررنا مد عملية إنهاء دعم الدولة على الكهرباء لتتم على مدار الـ 5 سنوات المقبلة

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، :" قررنا مد عملية إنهاء دعم الدولة على الكهرباء لـ 5 سنوات وستكون زيادات بسيطة على الشرائح الأساسية التي تمثل 65% من الشعب المصري"، متابعًا: “ندرك تمامًا صعوبة الموقف الحالي على المواطن المصري ”.



وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، خلال كلمته بمؤتمر صحفي، اليوم الأربعاء، أن الأزمات العالمية ضغطت على الاقتصاد المصري، والدولة المصرية تحملت الكثير من الأعباء خلال الأزمة الروسية الأوكرانية وقررت عدم زيادة أسعار الخدمات الأساسية على المواطنين.