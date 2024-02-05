عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

عداد الحصر.. الكهرباء توجّه ضربة قاضية لسارقي التيار وأصحاب الممارسة|تفاصيل

عداد كهرباء
عداد كهرباء

تعمل شركات توزيع الكهرباء التسعة على مستوى الجمهورية جاهدة على تقليل نسبة الفقد التى تتم من خلال سرقة تيار اكهرباء ، حيث تنفذ تعليمات بسرعة تركيب العدادات الكودية للمُخالفين إجباريًا .

وكشف مصدر مسئول بشركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء فى تصريحات لـ"صدى البلد" أنه سيتم تركيب العدادات الكودية للمبانى المخالفة إجباريًا لعدم قيام سارقى التيار بالتقديم على منصة الكهرباء الموحدة لخدمات الكهرباء وستتم محاسبتهم على ثمن العداد وغرامة نتيجة عدام قيامهم بالتقديم لطلب تركيب عداد .

ما هو عداد الحصر ودوره في الحد من سرقة الكهرباء؟

وتابع المصدر أن شركة جنوب القاهرة تسابق الزمن للحد من الفقد الكبير فى التيار حيث إنها أعلى شركة فى نسبة الفقد ، حيث تقوم  بتركيب عدادات الحصر  للكمباوندات والمولات التجارية والأبراج السكنية  وبعض المناطق الريفية التابعة لنطاق الشركة بالقاهرة والجيزة .

txt

أسعار الكهرباء 2024| أصحاب الممارسة الحقوا قدّموا على العداد.. لهذا السبب

txt

تحذير.. لو ماشحنتش عداد الكهرباء بمبلغ مناسب ممكن يتعملك محضر سرقة

وأوضح المصدر أن عداد الحصر يستهدف حصر الفقد الحقيقى والأحمال على أرض الواقع لحصر كمية الطاقة المستهلكة بدقة  لكل مكان يستمد الطاقة الكهربائية بشكل غير مشروع، فعداد الفحص الذى يتم تركيبه حاليًا يقوم بحساب كمية الطاقة الداخلة للمكان وبالتالى نتمكن من حصر كمية الطاقة المفقودة وحسابها  ليتم عمل  محاضر صحيحة بالقيمة الحقيقية وليس رقمًا ثابتًا يتم دفعه كل شهر ما يسمى بنظام الممارسة وهو محضر سرقة كهرباء.


وأكد المصدر أن هذا الإجراء لايغنى عن تركيب العدادات الكودية، وستقوم الشركة بتركيب مليون عداد كودى الفترة الحالية  .

تركيب العداد الكودى بدلًا من الممارسة 


يستعرض “صدى البلد” لقرائه كيفية تحويل  نظام الممارسة الى عداد كودى وتغيير العداد التقليدى الى عداد مسبوق الدفع (قانونى).

فى البداية يجب توضيح أن اختلاف اسم العداد لن يؤثر على طريقة الحساب ..

فالعداد الكودي والقانوني  كل منهما عداد مسبق الدفع، فلا يوجد اختلاف بينهما في الشكل الخارجي، أو طرق الشحن، وطريقة حساب أسعار شرائح الاستهلاك واحدة في كل من العدادين، حيث إنه نفس سعر الكيلو وات ساعة وفقًا لأسعار الشرائح المعلن عنها.
ويكون الاختلاف فقط أن العداد الكودي عداد بدون اسم ولايوجد له تعاقد مع الشركة ولايترتب عليه أية حقوق قانونية للمنتفع لكونه عدادًا مؤقتًا، وتتم المحاسبة طبقًا لأسعار النشاط بنفس محاسبة العداد القانوني أو الاسمي، بينما العداد القانوني فهو بتعاقد مع شركة الكهرباء وتصدر الفاتورة باسم المشترك المتعاقد.

الأوراق المطلوبة لتحويل الممارسة لعداد كودي


الأوراق المطلوبة لتقديم طلب لتحويل طلبات الممارسات إلى عدادات كودية: 
١- صورة العقار من الخارج.
٢- صورة من بطاقة الرقم القومي/جواز السفر.
٣- صورة أحدث إيصال سداد ممارسة.

 

 

 

الكهرباء نسبة الفقد العدادات الكودية عداد الحصر الممارسة سرقة كهرباء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

«نزل 600 جنيه رسميًا»|زلزال يضرب أسعار الذهب في مصر بعد تراجع الدولار

«نزل تحت الـ50»|انهيار الدولار في السوق السوداء.. وهذا سعره مقابل الجنيه الآن

جدول تخفيف أحمال الكهرباء في رمضان بالمحافظات .. ساعة أم ساعتان؟

ماتشتروش فراخ دلوقت.. بشرى سارة بشأن أسعار الدواجن.. وهذا موعد الانخفاض

بشرى من الحكومة للمواطنين بشأن رغيف العيش.. والتطبيق خلال أيام

8 درجات كاملة|الأرصاد تفجر مفاجأة عن طقس الساعات المقبلة وأمطار على هذه المناطق

أحلى من هيفاء وهبي وعليها فلوس.. مفاجأة يكشفها طبيب تجميل ريهام سعيد

الزمالك يتراجع عن ضم هذا اللاعب

ترشيحاتنا

أمين الفتوى يحذر من التسويق الشبكى على الانترنت

صحف السعودية|الولايات المتحدة وبريطانيا تنفذان هجومًا على 36 هدفًا للحوثيين في اليمن.. ورئيس البرلمان العربي يثمن دور المملكة المحوري بالمنطقة

أسعار الذهب والدولار وحالة الطقس .. دليلك في نشرة خدمات صدى البلد

اجتماع عاصف لتهدئة الجماهير|هل يستكمل نجم الأهلي مهمة فيتوريا؟.. و«بوركينا فاسو» أولى مباريات المنتخب

السجن و5 ملايين جنيه.. عقوبات رادعة للمُتلاعبين بالعُملات الأجنبية في السوق الموازية|بالقانون

سعر الدولار رسميًا في مصر مقابل الجنيه


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بلاش فراخ الفترة دي| لماذا ناشد اتحاد منتجي الدواجن المواطنين بالحد من الشراء هذه الأيام؟

ملابس غريبة.. كارمن سليمان تشعل السوشيال ميديا بأحدث جلسة تصوير

قصة شعر غريبة.. رنا رئيس تثير ضجة بإطلالتها| شاهد

مُعلم هندي يدخل الفصل «سكرانًا».. فماذا فعل الطلاب؟ |شاهد

فيديو

سعرها 56 ألف جنيه… أغلى ليمونة في العالم

بعد دخوله المستشفى.. علاء مرسي: أنا زي الفل والحمدلله |فيديو

لاعبو مالي يعتدون على حكم مصري.. و«الكاف» يتوعد بقرار صارم

أحلى من هيفاء وهبي وعليها فلوس.. مفاجأة يكشفها طبيب تجميل ريهام سعيد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد حسام عوض يكتب: تغيير الفكر في الاستثمار الرياضي.. دوري الهواة بأوروبا نموذجا

محمود أبو حبيب

محمود أبو حبيب يكتب: معرض الكتاب بوابة إلى هوية حضارية وثقافية.. هل نحسن استخدامها؟

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي (٤) #اليوم_العالمي_للسرطان

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي 38

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: حرب الفولاذ والزجاج

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: رأس الحكمة .. بيع أم استثمار ؟

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: تغول اللجنة الأوليمبية في قانون الرياضة

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: تفكيك الأزمة.. منطلقات للحوار الوطني الاقتصادي

اﻟﻤﺰﻳﺪ