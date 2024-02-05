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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

هل تتغير مواعيد تخفيف أحمال الكهرباء مع قرب شهر رمضان؟.. الحكومة ترد

مصطفى مبدلوي
مصطفى مبدلوي

كشف محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء، تفاصيل قرارات الحكومة الجديدة من أجل ترشيد الإنفاق الاستثماري.

 

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وقال محمد الحمصاني في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي في برنامج " حضرة المواطن " المذاع على قناة " الحدث اليوم"، :" قرار مجلس الوزراء يتحدث عن ترشيد الإنفاق الاستثماري، وذلك في ضوء التحديات الاقتصادية العالمية وانعكاسها على مصر ".

وأضاف محمد الحمصاني: "سيتم مراعاة أولويات الدولة في الإنفاق في المستقبل، ومن الإجراءات عدم البدء في أية مشروعات جديدة وإعطاء أولوية للمشروعات التي أوشكت على الانتهاء".

 وتابع محمد الحمصاني: "هناك ضوابط بعدم التعاقد على أي تمول خارجي، ونستهدف ترشيد الإنفاق"، مضيفا:" نستهدف خفض عجز الموازنة ووقف أي ضغوط أو أعباء جديدة على ميزانية الدولة".

 وعن مواعيد تخفيف الأحمال، قال محمد الحمصاني :" لم يتم إعلان عن أي تغيير في مواعيد تخفيف الأحمال الخاص بالكهرباء، وإذا كان هناك أي تعديل في مواعيد تخفيف الأحمال للكهرباء مع قرب شهر رمضان سيتم الإعلان عنها بشكل رسمي".

 

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