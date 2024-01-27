اخبار مصر|السيسي يجدد التحذير من استمرار الحرب في غزة.. كيف واجه الفراعنة برد الشتاء؟

اخبار مصر ...بحث الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال اتصال هاتفي من الرئيس الأمريكي جو بايدن، سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتأكيد الشراكة الاستراتيجية بين الدولتين... ونشر قسم الأخبار في موقع صدى البلد، العديد من الأخبار المهمة المتعلقة بالشأن المحلي وأخرى تتعلق بالشأنين الإقليمي والعالمي على مدار الـ 24 ساعة الماضية.. نعرض أبرزها في السطور الآتية…

السيسي يؤكد لـ بايدن ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته تجاه غزة

بحث الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال اتصال هاتفي من الرئيس الأمريكي جو بايدن، سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتأكيد الشراكة الاستراتيجية بين الدولتين.

تداعيات كبيرة.. الرئيس السيسي يجدد التحذير من استمرار الحرب في غزة

تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الجمعة الموافق 26 يناير، اتصالاً هاتفياً من رئيسة وزراء إيطاليا جورجيا ميلوني.

وأوضح المستشار أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الاتصال شهد استعراض سبل تعزيز التعاون المشترك بما يتفق مع العلاقات التاريخية التي تربط الدولتين والشعبين الصديقين، وقد أبدى الجانبان ترحيبهما بالزخم الكبير الذي تشهده العلاقات في كافة المجالات، وبحثا كيفية مواصلة دفعها إلى آفاق أرحب.

ميلوني تثمن جهود مصر للتهدئة في الشرق الأوسط.. وتؤكد: التنسيق مستمر لاستعادة الاستقرار

ثمنت رئيسة الوزراء الإيطالية، جورجيا ميلوني، الجهود المصرية للتهدئة، وتواصل مصر مع كافة الأطراف لإعادة الأمن إلى المنطقة.

بايدن: دور مصر محوري في أزمة غزة والولايات المتحدة تقدره

أشاد الرئيس الأمريكي، جو بايدن، بالدور المحوري الذي تقوم به مصر، وجهودها الإيجابية على جميع المسارات ذات الصلة بالأزمة الحالية، مؤكداً تقدير الولايات المتحدة للمواقف المصرية الداعمة للاستقرار في المنطقة، ودعم الولايات المتحدة لجهود مصر الدؤوبة لإنفاذ المساعدات الإنسانية للمدنيين في قطاع غزة.

الحكومة: مصر ضمن الدول الإفريقية التى تقود نمو الطاقة المتجددة 2023-2028.. إنفوجراف

كشف مركز معلومات مجلس الوزراء أن مصر ضمن الدول الإفريقية التي تنفذ التزاماتها بالوقود الحيوى بما يصل إلى 10% من مزيج الإيثانول و5% من وقود الديزل الحيوى حتى عام 2028.

نموذج للعطاء| أبو العينين ناعيا العامري فاروق: سيظل اسمه خالدًا في صحائف البطولة والإنجاز

نعى النائب محمد أبوالعينين وكيل مجلس النواب، وفاة العامري فاروق نائب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، ووزير الرياضة الأسبق، الذي وافته المنية بعد صراع مع المرض.

تحت شعار مصر في مسارها نحو الأخضر.. الاحتفال بيوم البيئة الوطني غدا

تنظم وزارة البيئة، غدا السبت، احتفالية يوم البيئة الوطني 2024، تحت شعار "مصر في مسارها نحو الأخضر"، بحضور الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة وعدد من الوزراء.

الصحة: تقديم استشارات نفسية مجانية وخدمات توعوية خلال فعاليات معرض القاهرة للكتاب

شاركت وزارة الصحة والسكان، بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 55، التي تحمل شعار «نصنع المعرفة.. نصون الكلمة» في الفترة من 24 يناير وحتى 6 فبراير 2024.

ورود وهدايا تذكارية.. الاحتفال مع المسافرين بعيد الطيران المدني المصري| صور

احتفلت اليوم وزارة الطيران المدني وشركاتها التابعة بعيد الطيران المدنى المصرى تحت شعار "94 عامًا.. من الخبرة والريادة "، والذى يوافق يوم 26 يناير من كل عام، تخليدًا لإقلاع الطيار المصري محمد صدقي منفردًا بطائرته الخاصة من مطار برلين مرورًا بأوروبا حتى وصل إلى مطار هليوبوليس بمصر الجديدة عام 1930.

كيف واجه الفراعنة برد الشتاء؟.. عميدة الأثريين المصريين توضح

أكدت الدكتورة فايزة هيكل أستاذ علوم المصريات وعميدة الأثريين المصريين، أنه كان هناك فصل الشتاء في مصر القديمة وتوجد ملابسه في المتاحف لكن عند نحت المصريين القدماء للتماثيل عمدوا إلى تمثيلها بملابس خفيفة للتباهي بدقة هذا الفن، فضلا عن التماثيل الصغيرة التي وضعت داخل المقابر مع الأشخاص تسمى (الأوشبتي) تشبه المومياوات.