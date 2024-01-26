تحت شعار مصر في مسارها نحو الأخضر.. الاحتفال بيوم البيئة الوطني غدا

تنظم وزارة البيئة، غدا السبت، احتفالية يوم البيئة الوطني 2024، تحت شعار "مصر في مسارها نحو الأخضر"، بحضور الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة وعدد من الوزراء.

وتستعرض وزيرة البيئة، خلال الاحتفالية، مسار وزارة البيئة في تحقيق الإستدامة البيئية بالتعاون مع شركاء النجاح في كل من القطاعات الحكومية وغير الحكومية وشركاء التنمية .

وتتضمن الاحتفالية تقديم نماذج للبرامج والمشروعات المؤثرة في التحول للأخضر كالبرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة وحملة ( حكاوي من ناسها)، بالإضافة إلى عقد جلسة نقاشية عن التحكم فى التلوث الصناعى، والاحتفال باليوبيل الفضي لمشروع التحكم في التلوث الصناعي التابع لوزارة البيئة.