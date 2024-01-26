عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

ورود وهدايا تذكارية.. الاحتفال مع المسافرين بعيد الطيران المدني المصري| صور

صدى البلد

احتفلت اليوم وزارة الطيران المدني وشركاتها التابعة بعيد الطيران المدنى المصرى تحت شعار "94 عامًا.. من الخبرة والريادة "، والذى يوافق يوم 26 يناير من كل عام، تخليدًا لإقلاع الطيار المصري محمد صدقي منفردًا بطائرته الخاصة من مطار برلين مرورًا بأوروبا حتى وصل إلى مطار هليوبوليس بمصر الجديدة عام 1930.

ويأتي هذا الاحتفال في ضوء توجيهات الفريق محمد عباس حلمى وزير الطيران المدنى بمشاركة المسافرين عبر مطار القاهرة الدولي والمطارات المصرية بأجواء الاحتفال.

قدم وزير الطيران المدني تحية فخر واعتزاز لكل رواد وأجيال قطاع الطيران المدني، كما قدم الشكر لجميع العاملين في كافة مواقع العمل على ما قدموه من جهود مُضنية وتميز في الأداء خلال الفترة السابقة؛ متمنيًا لأبناء القطاع مزيد من النجاح والتوفيق ومستقبل أفضل لوطننا الغالي مصر.

وفي السياق ذاته، قام المركز الإعلامي بوزارة الطيران المدني بالتنسيق والتعاون مع فريق عمل العلاقات العامة والإعلام بشركة ميناء القاهرة الجوي والمطارات المصرية بالاحتفال وسط المسافرين بمطار القاهرة الدولي والمطارات المصرية وتم توزيع الورود والشوكولاته بالإضافة إلى الهدايا التذكارية التي تحمل شعار الحدث.

وتم التصوير مع المسافرين بالتصميمات الدعائية تتضمن الحدث.. وتزامنًا مع الإحتفال؛ تم تزيين مطار القاهرة الدولي والمطارات المصرية بالبانرات والمواد الدعائية وشعار الاحتفال داخل صالات السفر والوصول، ومبانى الركاب.

IMG-20240126-WA0104
IMG-20240126-WA0104
IMG-20240126-WA0103
IMG-20240126-WA0103
IMG-20240126-WA0102
IMG-20240126-WA0102
IMG-20240126-WA0101
IMG-20240126-WA0101
IMG-20240126-WA0100
IMG-20240126-WA0100
IMG-20240126-WA0099
IMG-20240126-WA0099
IMG-20240126-WA0098
IMG-20240126-WA0098
IMG-20240126-WA0097
IMG-20240126-WA0097
IMG-20240126-WA0096
IMG-20240126-WA0096
IMG-20240126-WA0095
IMG-20240126-WA0095
IMG-20240126-WA0094
IMG-20240126-WA0094
IMG-20240126-WA0093
IMG-20240126-WA0093
IMG-20240126-WA0092
IMG-20240126-WA0092
IMG-20240126-WA0091
IMG-20240126-WA0091
IMG-20240126-WA0090
IMG-20240126-WA0090
IMG-20240126-WA0089
IMG-20240126-WA0089
IMG-20240126-WA0086
IMG-20240126-WA0086
IMG-20240126-WA0085
IMG-20240126-WA0085
IMG-20240126-WA0083
IMG-20240126-WA0083
IMG-20240126-WA0063
IMG-20240126-WA0063
IMG-20240126-WA0082
IMG-20240126-WA0082
IMG-20240126-WA0080
IMG-20240126-WA0080
IMG-20240126-WA0079
IMG-20240126-WA0079
IMG-20240126-WA0078
IMG-20240126-WA0078
IMG-20240126-WA0076
IMG-20240126-WA0076
IMG-20240126-WA0075
IMG-20240126-WA0075
IMG-20240126-WA0077
IMG-20240126-WA0077
IMG-20240126-WA0073
IMG-20240126-WA0073
IMG-20240126-WA0071
IMG-20240126-WA0071
IMG-20240126-WA0068
IMG-20240126-WA0068
IMG-20240126-WA0067
IMG-20240126-WA0067
IMG-20240126-WA0070
IMG-20240126-WA0070

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ليلي عبد اللطيف تفجر مفاجأة عن مصير مصر في كأس الأمم الإفريقية| تفاصيل

وفاة العامري فاروق.. معلومات صادمة عن مرضه| تفاصيل

القلب خف ومات بحاجة تانية.. سبب وفاة العامرى فاروق نائب رئيس الأهلى

أول قرار رسمي من النادي الأهلي بعد وفاة العامري فاروق

العربية اتعجنت.. مصرع 7 مصريين في حادث سير بليبيا

صخرة الأهلي يشارك أمام الكونغو.. فاروق جعفر يعلن مفاجأة في تشكيل المنتخب

10 درجات كاملة| الأرصاد تفجر مفاجأة عن طقس اليوم وأمطار بهذه المناطق

الخطة الجديدة بدأت| تعديل مواعيد تخفيف أحمال الكهرباء.. تفاصيل الجدول وعدد ساعات الانقطاع

ترشيحاتنا

حسرة.. تعليق صادم من رينارد على فشل قيادته كوت ديفوار بأمم إفريقيا

مفاجأة للجمهور.. قناة مفتوحة بالنايل سات تنقل مباراة مصر والكونغو بدور الـ16

ورشة حداده في بطنه| استخراج 12 ملعقة و"بوجيه" سيارة ومسامير من معدة مريض.. كيف نجا؟

خبير يكشف سبب ارتفاع سعر الدولار

احتفالات صاخبة للاعبي الزمالك مع الجماهير بعد التأهل لنهائي بطولة دبي

ميرا..ظاهرة فضائية مثيرة للجدل تعيد نظر العلماء في حياة النجوم


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أسرع علاج.. كيف تتخلص من تنميل الأطراف في دقائق؟

مكياج صاخب.. سارة سلامة تثير ضجة بإطلالة جريئة

تسببت في غيابه عن عرض الفيلم.. مخاطر عملية خالد الصاوي

بالبيج اللافت.. شمس الكويتية تستعرض أناقتها بهذه الإطلالة

فيديو

لا نتمنى تكرارها.. الجمهور يهاجم ليلى زاهر وهشام جمال بسبب أمور بسيطة

مش هتكمل .. جنات تكشف عن موقفها من المشاركة فى حفلات موسم الرياض |فيديو

أصالة تطرح أحدث كليباتها صندوق الذكريات .. فيديو

رانيا فريد شوقي تكشف عن حقيقة تعرضها للسحر.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: غزة معركة فى حرب التحرير

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: لماذا يعد تصنيع الألبان ومنتجاتها علمًا وفنًا؟

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: الشرطة المصرية.. من مقاومة المحتل إلى صنع الاستقرار

د صابر حارص يكتب: خطورة غياب المعيارية في البحوث العلمية

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: اشتعال المدخل الجنوبي للبحر الأحمر

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: حين تصبح الحرب هي "الحل"!

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: عذاب الفقر وعذاب القبر

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: أنا الخائن الأول

اﻟﻤﺰﻳﺪ