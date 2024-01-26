ورود وهدايا تذكارية.. الاحتفال مع المسافرين بعيد الطيران المدني المصري| صور

احتفلت اليوم وزارة الطيران المدني وشركاتها التابعة بعيد الطيران المدنى المصرى تحت شعار "94 عامًا.. من الخبرة والريادة "، والذى يوافق يوم 26 يناير من كل عام، تخليدًا لإقلاع الطيار المصري محمد صدقي منفردًا بطائرته الخاصة من مطار برلين مرورًا بأوروبا حتى وصل إلى مطار هليوبوليس بمصر الجديدة عام 1930.
ويأتي هذا الاحتفال في ضوء توجيهات الفريق محمد عباس حلمى وزير الطيران المدنى بمشاركة المسافرين عبر مطار القاهرة الدولي والمطارات المصرية بأجواء الاحتفال.
قدم وزير الطيران المدني تحية فخر واعتزاز لكل رواد وأجيال قطاع الطيران المدني، كما قدم الشكر لجميع العاملين في كافة مواقع العمل على ما قدموه من جهود مُضنية وتميز في الأداء خلال الفترة السابقة؛ متمنيًا لأبناء القطاع مزيد من النجاح والتوفيق ومستقبل أفضل لوطننا الغالي مصر.
وفي السياق ذاته، قام المركز الإعلامي بوزارة الطيران المدني بالتنسيق والتعاون مع فريق عمل العلاقات العامة والإعلام بشركة ميناء القاهرة الجوي والمطارات المصرية بالاحتفال وسط المسافرين بمطار القاهرة الدولي والمطارات المصرية وتم توزيع الورود والشوكولاته بالإضافة إلى الهدايا التذكارية التي تحمل شعار الحدث.
وتم التصوير مع المسافرين بالتصميمات الدعائية تتضمن الحدث.. وتزامنًا مع الإحتفال؛ تم تزيين مطار القاهرة الدولي والمطارات المصرية بالبانرات والمواد الدعائية وشعار الاحتفال داخل صالات السفر والوصول، ومبانى الركاب.