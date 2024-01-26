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رئيس التحرير
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أخبار البلد

أبو العينين ناعيا العامري فاروق: كان نموذجا في البذل والعطاء.. وسيظل اسمه خالدًا في صحائف البطولة والإنجاز

العامري فاروق
العامري فاروق

نعى النائب محمد أبوالعينين وكيل مجلس النواب، وفاة العامري فاروق نائب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، ووزير الرياضة الأسبق، الذي وافته المنية بعد صراع مع المرض.

وأعرب النائب محمد أبوالعينين، عن خالص العزاء لأسرة نائب رئيس النادي الأهلى، قائلا: “بمزيد من الحزن والأسى، ننعي المغفور له بإذن ربه، معالي الوزير  العامري فاروق - نائب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، ووزير الرياضة الأسبق، الذي وافته المنية بعد صراع مع المرض، تحمله صابرًا راضيًا بقضاء الله وقدره”.

الأخ والصديق.. أحمد شوبير ينعى العامري فاروق نائب رئيس الأهلي

وفاة العامري فاروق نائب رئيس النادي الأهلي بعد صراع مع المرض

وتابع:" لقد افتقدنا على مستوى الرياضة المصرية قيمة وقامة كبيرة أثْرت الساحة الرياضية بالكثير من الخبرات والإنجازات التي خلدها التاريخ ولن تُمحى من ذاكرة الأجيال.

أبو العينين :  كانت مسيرة الراحل العامري فاروق نموذجا في البذل والعطاء

واستكمل: "لقد كانت مسيرة الراحل نموذجا في البذل والعطاء والعمل بجهدٍ وجدٍ وابداع، وخدمً لوطنه في شتى المناصب التي تقلدها وكل المسؤوليات التي علقت به، وسيظل اسم "العامري فاروق" خالدًا مُخلدًا في صحائف البطولة والإنجاز، وعلَمًا يشع إلهامًا للأجيال القادمة، وصفحة مجيدة في تاريخ النادي الأهلي العظيم وسجله الحافل بالأبطال".

واختتم وكيل مجلس النواب، نعيه، مقدما العزاء لأسرة الراحل العامري فاروق، ومجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب، وأسرة الرياضة المصرية جمعاء، ونسأل الله تعالى أن يتغمد الفقيد برحمته ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان .. وإنا لله وإنا إليه راجعون.

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