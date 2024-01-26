الأخ والصديق.. أحمد شوبير ينعى العامري فاروق نائب رئيس الأهلي

نعى الإعلامي أحمد شوبير العامري فاروق نائب رئيس مجلس ادارة النادي الأهلي الذي وافته المنية صباح اليوم

وكتب شوبير :" خالص التعازي القلبية في وفاة الأخ والصديق العامري فاروق نائب رئيس مجلس ادارة النادي الأهلي تغمده الله بواسع مغفرته وألهم أهله وذويه الصبر والسلوان وانا لله وانا اليه راجعون".



أعلن الدكتور خالد العامري عميد كلية الطب البيطري بجامعة القاهرة ونقيب الأطباء البيطريين سابقا، وفاة شقيقهالعامري فاروق العامري وزير الرياضة الأسبق، نائب رئيس النادي الأهلي عن عمر ٥٣ عاما بعد صراع من المرض لمدة ٨٠يوما.

ونعى “خالد العامري”، شقيقه في تدوينه على حسابه الشخصي “فيسبوك”، قائلا: مصاب آل العامري ..

بنفوس راضية وقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدرة محتسبين صابرين أنعي أخي الغالي :

الشريف/العامري فاروق العامري

وزير الرياضة الأسبق/نائب رئيس النادي الأهلي عن عمر ٥٣ عاما بعد صراع من المرض لمدة ٨٠ يوما

سائلا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يرزقه الفردوس الأعلى دون سابقة عذاب او حساب او عتاب".



وكشف خالد العامري، أن صلاة الجنازة سوف تقام على العامري فاروق، بمسجد الشرطة بأكتوبر أمام هايبر وان بعدصلاة العصر".

