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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

وفاة العامري فاروق نائب رئيس النادي الأهلي بعد صراع مع المرض

العامري فاروق
العامري فاروق

أعلن الدكتور خالد العامري عميد كلية الطب البيطري بجامعة القاهرة ونقيب الأطباء البيطريين سابقا، وفاة شقيقه العامري فاروق العامري وزير الرياضة الأسبق، نائب رئيس النادي الأهلي عن عمر ٥٣ عاما بعد صراع من المرض لمدة ٨٠ يوما.

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ونعى “خالد العامري”، شقيقه في تدوينه على حسابه الشخصي “فيسبوك”، قائلا: مصاب آل العامري ..
بنفوس راضية وقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدرة محتسبين صابرين أنعي أخي الغالي :
الشريف/العامري فاروق العامري
وزير الرياضة الأسبق/نائب رئيس النادي الأهلي عن عمر ٥٣ عاما بعد صراع من المرض لمدة ٨٠ يوما 
سائلا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يرزقه الفردوس الأعلى دون سابقة عذاب او حساب او عتاب". 

 صلاة الجنازة على العامري فاروق

وكشف خالد العامري، أن صلاة الجنازة سوف تقام على العامري فاروق، بمسجد الشرطة بأكتوبر أمام هايبر وان بعد صلاة العصر".
 

العامري فاروق الأهلى المرض حساب وزير الرياضة

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