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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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برفقة أبو العينين.. وفد البرلمان الأورومتوسطي يعرب عن سعادته بمشاركة المصريين في الانتخابات

النائب محمد أبو العينين
النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب

نقل عصام الشندويلي، مراسل قناة صدى البلد، من محافظة الإسكندرية، تفاصيل إقبال المواطنين للإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية 2024 وتفاصيل جولة النائب محمد أبوالعينين، وكيل مجلس النواب رفقة وفد برلمان دول البحر المتوسط. 

وأكد الشندويلى خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى مصطفى بكرى عبر قناة “صدى البلد” أن الشعب المصرى الأصيل يقدم ملحمة تاريخية من خلال المشاركة الكثيفة فى الانتخابات. 

جولة بمحافظة الإسكندرية

أضاف مراسل صدى البلد أن النائب محمد أبو العينين ترأس وفد أعضاء برلمان البحر المتوسط خلال جولة بمحافظة الإسكندرية بدأت منذ الصباح الباكر وتفقدوا العديد من لجان الانتخابات.  

وأكد الشندويلي أن حالة من الاندهاش والسعادة الكاملة سيطرت على أعضاء برلمان البحر المتوسط بسبب اصطفاف  جموع المصريين أمام المقار الانتخابية.

أبوالعينين الإعلامي مصطفى بكري الانتخابات الرئاسية 2024 الانتخابات الرئاسية البرلمان الأوروبي الشعب المصري النائب محمد أبوالعينين صدى البلد وفد برلمان دول البحر المتوسط

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