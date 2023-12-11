وفد البرلمان الأورومتوسطي برفقة محافظ الإسكندرية والنائب محمد أبو العينين يتفقدون اللجان الانتخابية|تفاصيل

في خطوة استباقية وفاعلة، قام اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، برفقة النائب محمد أبو العينين ووفد من البرلمان الأوروبي “الأورومتوسطي”، بزيارة ميدانية لمدرسة أبيس الثامنة الابتدائية في حي وسط، جاء هذا الفحص الدقيق لمتابعة سير العملية الانتخابية في اليوم الثاني، حيث شهدت المدرسة إقبالًا كثيفًا من أهالي المنطقة الراغبين في التعبير عن آرائهم من خلال التصويت.



إقبال كبير ووعي وطني

أكد المحافظ أمام الوفد البرلماني الأوروبي على إقبال المواطنين الإسكندريين الكبير على اللجان الانتخابية، وذلك في الساعات الأولى من صباح اليوم الثاني للانتخابات الرئاسية 2024، ورأى في هذا الإقبال ملحمة وطنية تعكس وعي أبناء الإسكندرية بأهمية المشاركة في العملية الديمقراطية.



محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، برفقة النائب محمد أبوالعينين

جولات تفقدية لضمان سهولة التصويت

بدأ الوفد، بقيادة المحافظ، سلسلة من الجولات على اللجان الانتخابية في مختلف أحياء المحافظة، الهدف من هذه الجولات هو التأكد من توفير جميع سبل الراحة للناخبين، بدءًا من توفير مقاعد ومظلات أمام اللجان وصولاً إلى توفير كراسي متحركة لكبار السن وذوي الإعاقة، ولا يقتصر الأمر هنا، حيث يلتزم الوفد بالامتثال التام لتعليمات الهيئة الوطنية للانتخابات.



محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، برفقة النائب محمد أبوالعينين

دور مؤسسات التعليم والسياحة في الجهود الانتخابية

شملت الجولة أيضًا مشاركة فعّالة من قبل عدة شخصيات بارزة، من بينها الدكتور عربي أبوزيد مدير مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية والدكتور محمد عبدالرازق رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف. كما شاركت عزة سعد رئيس حي وسط وعدد من النواب في هذه الجولة الفعّالة.





محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، برفقة النائب محمد أبوالعينين

استراتيجية شاملة لتحسين الإقبال على التصويت

تعكس هذه الخطوات الفعّالة استراتيجية شاملة تهدف إلى تحسين وتيسير عملية التصويت في الإسكندرية. فالاهتمام بتوفير البنية التحتية للناخبين وتشجيع المشاركة الفعّالة يعد جزءًا من الجهود الرامية إلى تعزيز العملية الديمقراطية.





محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، برفقة النائب محمد أبوالعينين

تأتي هذه الجهود في إطار الاستعدادات الشاملة لضمان سير عملية الانتخابات الرئاسية بشكل فعّال ومنظم، إن هذا الدور الفاعل يعكس التزام المسؤولين بتعزيز مشاركة المواطنين في صنع مستقبلهم السياسي.