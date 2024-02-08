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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

وزير النقل: توفير 72 ألف فرصة عمل بخطوط شبكة القطار الكهربائي السريع

لقاء الوزير اليوم
لقاء الوزير اليوم

التقى الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، مايكل بيتر، الرئيس التنفيذي لشركة “سيمنز موبيليتي” العالمية قائد تحالف “سيمنز / أوراسكوم / المقاولون العرب” المنفذ لشبكة القطار الكهربائي السريع في مصر.

جاء ذلك بحضور رئيس وقيادات الهيئة القومية للأنفاق، حيث تمت متابعة تقدم الأعمال المدنية لقطاعات المشروع المختلفة، مثل أعمال جسر القطار والمحطات والأعمال الصناعية التي تشمل كباري المسار وكباري السيارات والأخوار، وذلك بالتزامن مع الإشراف الدوري والمستمر لشركة “سيسترا” العالمية استشاري المشروع لجميع مراحل التنفيذ لهذا المشروع الحيوي الهام.

وتم استعراض قطاعات المسار التي تم وجار  تسليمها لتحالف “سيمنز/ أوراسكوم/ المقاولون العرب” لتنفيذ أعمال فرش البازلت وتركيب القضبان وأعمدة الكاتنيري الكهربائية، ليتم بعدها تنفيذ الأعمال الكهروميكانيكية، وكذلك الجدول الزمني الخاص بتصنيع وتوريد الوحدات المتحركة للخط الأول من الشبكة، حيث تم وصول أول قطار إقليمي  وجار تصنيع القطارات الإقليمية أو السريعة وفقا للجدول المخطط ووفقا للسرعات التصميمية والتشغيلية للقطارات التي تم الاتفاق عليها.

وأشاد الوزير بشركه سيمنز التي تستخدم أحدث أنواع تكنولوجيا تصنيع القطارات الكهربائية السريعة في العالم، مشيرا إلى أن التعاون مع شركة سيمنز العالمية المتخصصة في هذا المجال يمثل تجسيدا وعنوانا واضحا للصداقة بين الشعبين المصري والألماني.

وأكد وزير النقل أن تنفيذ هذا المشروع يأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية بالتوسع في إنشاء شبكة النقل الأخضر النظيف الصديق للبيئة وإنشاء شبكة من القطارات السريعة، حيث يجري حاليا تنفيذ  3 خطوط رئيسية بإجمالي أطوال حوالي 2000 كيلو متر  ستمثل نقلة نوعية هائلة في وسائل المواصلات في مصر وستغطي أنحاء الجمهورية.

وقال: “كما أنها بجانب كونها شرايين تنمية تخدم المناطق العمرانية والصناعية الجديدة والقائمة فإنها ستساهم في تخفيض واختصار زمن الرحلات بين المحافظات لأكثر من نصف الوقت الذي يستغرقه المواطن حاليا سواء عبر شبكة القطارات القائمة أو عبر الطرق الحالية الرابطة بين المحافظات، وخلق محاور تنمية جديدة   والحد من التلوث البيئى”. 

وأضاف أن خطوط شبكة القطار الكهربائي السريع الثلاثة توفر فرص عمل مباشرة تبلغ حوالي 36 ألف فرصة عمل مباشرة وحوالي 36 ألف فرصة عمل غير مباشرة.

من جانبه، قال مايكل بيتر، الرئيس التنفيذي لشركة “سيمنس موبيليتي”: “نتشرف بشراكتنا القوية والاستراتيجية مع وزارة النقل المصرية للمساهمة معًا في صياغة مستقبل قطاع النقل والمواصلات في مصر. وتمثل شبكة السكك الحديدية عالية السرعة الجديدة وسيلة نقل موثوقة وآمنة ومستدامة لنقل المواطنين وشحن البضائع”. 

وأشاد بحرص الحكومة المصرية على تنفيذ هذا المشروع العملاق الذي سيساهم في خلق الآلاف من فرص العمل، وتحقيق التنمية وخدمة مجالات الصناعة والزراعة والسياحة في مصر.

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