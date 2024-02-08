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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الأرصاد تصدر تحذيرًا لسكان القاهرة والمحافظات المحيطة لهذا السبب

صدى البلد

كشفت آخر صور الأقمار الصناعية، التابعة للهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات المقبلة وتوقعت ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة لتسود أجواء دافئة إلى حد كبيرخلال ساعات النهار، بينما تكون شديدة البرودة ليلا.

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وحذرت هيئة الأرصاد من الشبورة المائية الكثيفة، التي قد تصل إلى حد الضباب على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية. كما توقعت هيئة الأرصاد أن تكون الأجواء مستقرة على كافة الأنحاء، ومن المتوقع أن تسجل درجة الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى 22 درجة مئوية.

تفاصيل حالة الطقس ليوم الجمعة 9 فبراير

توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، يوم الجمعة الموافق 9 فبراير، طقس مائل للدفء نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، دافئ على جنوب سيناء وجنوب البلاد، وشديد البرودة ليلا على أغلب الأنحاء كما يتكون الصقيع على المزروعات في وسط سيناء.

وذكر خبراء هيئة الأرصاد أن الظواهر الجوية من المتوقع أن تتمثل في شبورة مائية صباحا كثيفة على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد قد تصل إلى حد الضباب على بعض المناطق.

نصائح هيئة الأرصاد لمواجهة الشبورة والضباب كالآتي: 

- القيادة الآمنة أثناء الضباب أو الشبورة المائية 
- الالتزام بتعليمات رجال المرور
- القيادة بهدوء تام أثناء فترة الشبورة
- فتح زجاج السيارة قليلاً لمنع تكثف بخار الماء داخل السيارة
-استخدام أنوار الانتظار أثناء الشبورة حتى تكون مرئية بالنسبة للغير
- استعمال مساحات الزجاج بصفة مستمرة.

 


وأضاف خبراء الأرصاد أنه بالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة وارتفاع الموج فيه من نصف متر إلى 1.25 متر، والرياح السطحية جنوبية غربية إلى شمالية غربية، أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى مترين إلا ربع والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان هيئة الأرصاد بـ درجات الحرارة المتوقعة ليوم الجمعة على محافظات ومدن مصر :

العظمى الصغرى
القاهرة 22 12
العاصمة الإدارية 22 11
6 أكتوبر 22 11
بنهــــا 22 12
دمنهور 21 12
وادى النطرون 21 11
كفر الشيخ 21 12
المنصورة 22 12
الزقازيق 22 12
شبين الكوم 22 12
طنطا 22 12
دمياط 20 13 
بورسعيد 20 13
الإسماعيلية 23 09
السويس 22 10
العريش 21 09
رفح 20 08
رأس سدر 22 11
نخل 22 04
كاترين 15 01
الطور 23 13
طابا 21 12
شرم الشيخ 26 14
الإسكندرية 20 10
العلمين الجديدة 20 11
مطروح 21 10
السلوم 20 10
سيوة 21 07
رأس غارب 25 14
الغردقة 26 14
سفاجا 27 14
مرسى علم 26 15
الشلاتين 26 16
حلايب 25 17
أبو رماد 24 15 
رأس حدربة 24 15
الفيوم 23 10
بني سويف 23 09
المنيا 23 08
أسيوط 23 07
سوهاج 24 07
قنا 27 09 
الأقصر 27 09
أسوان 28 11
الوادي الجديد 26 07
أبوسمبل 26 09

الأرصاد هيئة الأرصاد الشبورة خبراء هيئة الأرصاد الضباب

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