الأرصاد: يجب الاستمرار في ارتداء الملابس الثقيلة.. تعرف على السبب وطقس الأيام القادمة

أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن البلاد تشهد حالة من الاستقرار فى الأحوال الجوية فى معظم محافظات الجمهورية، مشيرة إلى أن اليوم هناك مزيدا من الارتفاعات فى قيم درجات الحرارة، حيث أن درجات الحرارة أعلي من المعدل الطبيعي بحوالي من درجتين إلى ثلاث درجات.

وأضافت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يا مصر” المذاع عبر فضائية “الأولي”، أن البلاد تتأثر بإمتداد مرتفع جوي فى طبقات الجو العليا يعمل على زيادة سطوع أشعة الشمس، موضحة أن الأجواء مائلة للدفئ فى المحافظات الشمالية من السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة الكبري وشمال الصعيد، وأدفئ فى المناطق الجنوبية نهارا.

وتابعت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أنه فور غياب أشعة الشمس ودخول فترات الليل يحدث إنخفاضات ملحوظة فى درجات الحرارة، خاصة فى ساعات الليل المتأخر والصباح الباكر، وتكون الأجواء شديدة البرودة، تصل لحد الصقيع الذى يتكون على المزروعات الموجودة فى وسط سيناء ومحافظة الوادي الجديد وبعض الاماكن فى شمال الصعيد.

وأشارت إلى أن الاستقرار فى درجات الحرارة من المتوقع أن يستمر على الأقل لمنتصف الأسبوع القادم، والعظمي تتجاوز ال20 درجة على القاهرة الكبري، ناصحة بعدم الإنخداع بأشعة الشمس وعدم تخفيف الملابس، والاستمرار فى الملابس الشتوية الثقيلة والقيادة بهدوء فى وجود الشبورة المائية.