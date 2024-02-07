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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

شبورة صباحية| حالة الطقس اليوم الأربعاء.. والقاهرة تسجل 12 درجة

طقس اليوم
طقس اليوم

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الأربعاء طقس مائل للدفء نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد دافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.. بينما يسود طقس شديد البرودة ليلًا على أغلب الأنحاء، كما يتكون الصقيع على المزروعات في وسط سيناء وشمال الصعيد ومحافظة الوادي الجديد.
وعن الظواهر الجوية تتكون شبورة مائية صباحًا قد تكون كثيفة على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.
وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى 1.5 متر والرياح السطحية غربية إلى جنوبية غربية. 
وبالنسبة لحالة البحر اللأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى مترين والرياح السطحية شمالية شرقية.

طقس اليوم 

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى
القاهرة 22 12
العاصمة الإدارية 22 10
6 أكتوبر 23 9
بنهــــا 22 12
دمنهور 22 11
وادي النطرون 21 9
كفر الشيخ 21 11
المنصورة 21 10
الزقازيق 22 12
شبين الكوم 23 12
طنطا 21 11
دمياط 20 10 
بورسعيد 21 10
الإسماعيلية 22 9
السويس 21 10
العريش 20 9
رفح 19 10
رأس سدر 22 9
نخل 19 3
كاترين 11 2
الطور 20 10
طابا 21 10
شرم الشيخ 24 13
الإسكندرية 21 9
العلمين الجديدة 20 9
مطروح 20 10
السلوم 19 9
سيوة 19 5
رأس غارب 23 13
الغردقة 24 13
سفاجا 23 12
مرسى علم 24 13
شلاتين 25 16
حلايب 21 15
أبو رماد 24 14 
رأس حدربة 23 15
الفيوم 22 9
بني سويف 22 7
المنيا 23 6
أسيوط 23 6
سوهاج 25 7
قنا 26 8 
الأقصر 27 9
أسوان 27 10
الوادي الجديد 23 6
أبوسمبل 26 10

أما عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من المدن والعواصم العربية فهي كالتالي:

العظمى الصغرى
مكة المكرمة 31 20
المدينة المنورة 27 14 
الرياض 22 8
المنامة 22 17
أبوظبي 24 17
الدوحة 24 15
الكويت 22 9
دمشق 16 4
بيروت 19 13
عمان 16 6
القدس 16 8
غزة 19 11
بغداد 21 8
مسقط 25 22
صنعاء 26 7
الخرطوم 28 16
طرابلس 23 8
تونس 21 10
الجزائر 18 8
الرباط 24 5
نواكشوط 35 18

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من مدن وعواصم العالم:

العظمى الصغرى
أنقرة 16 2
إسطنبول 18 13
إسلام آباد 18 3
نيودلهي 19 7 
جاكرتا 32 24
بكين 5 6-
كوالالمبور 33 25
طوكيو 7 1- 
أثينا 19 8
روما 18 9
باريس 13 11
مدريد 13 7
برلين 7 1
لندن 9 5
مونتريال 1- 6-
موسكو 4- 16-
نيويورك 8 1
واشنطن 10 3-
أديس أبابا 26 12
 

طقس الأرصاد الأرصاد الجوية القاهرة هيئة الأرصاد الجوية

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