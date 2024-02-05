عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الأرصاد الجوية تكشف حالة الطقس المتوقعة غدا

صدى البلد

كشفت هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة حيث  يسود غدا طقس مائل للدفء نهاراً على شمال البلاد حتى شمال الصعيد دافئ على جنوب الصعيد و تبقى الأجواء شديدة البرودة ليلا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

كما تشهد  شبورة مائية صباحا قد تكون كثيفة أحياناً على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، وأمطار خفيفة  على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية على فترات متقطعة، ونشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا "الثلاثاء" طقس مائل للدفء نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد وجنوب سيناء، دافئ على جنوب الصعيد.

ويسود طقس شديد البرودة ليلا على أغلب الأنحاء، ويتكون الصقيع على المزروعات في وسط سيناء وشمال الصعيد ومحافظة الوادي الجديد.

الظواهر الجوية


وعن الظواهر الجوية تتكون شبورة مائية صباحا قد تكون كثيفة على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، وفرصة لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية على فترات متقطعة، وتنشط رياح على مناطق من السواحل الغربية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى 1.75 متر والرياح السطحية شمالية غربية.

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى 2.25 متر والرياح السطحية شمالية غربية.

غدا.. الطقس مائل للدفء نهارا شديد البرودة ليلا والصغرى بالقاهرة 12

أسعار الذهب والدولار وحالة الطقس .. دليلك في نشرة خدمات صدى البلد

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى
القاهرة 20 12
العاصمة الإدارية 20 10
6 أكتوبر 21 9
بنهــــا 20 12
دمنهور 20 11
وادي النطرون 21 9
كفر الشيخ 19 11
المنصورة 20 11
الزقازيق 21 12
شبين الكوم 20 12
طنطا 19 11
دمياط 20 10 
بورسعيد 21 11
الإسماعيلية 21 9
السويس 21 10
العريش 22 9
رفح 21 10
رأس سدر 22 9
نخل 19 2
كاترين 13 1-
الطور 21 10
طابا 20 10
شرم الشيخ 22 13
الإسكندرية 19 12
العلمين الجديدة 18 11
مطروح 19 10
السلوم 18 10
سيوة 19 5
رأس غارب 21 13
الغردقة 21 12
سفاجا 22 12
مرسى علم 22 13
شلاتين 24 14
حلايب 22 12
أبو رماد 24 13 
رأس حدربة 23 15
الفيوم 20 8
بني سويف 20 7
المنيا 21 5
أسيوط 21 6
سوهاج 22 7
قنا 23 6 
الأقصر 23 6
أسوان 22 9
الوادى الجديد 22 5
أبوسمبل 21 8

أما عن درجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من المدن والعواصم العربية فهي كالتالي:

العظمى الصغرى
مكة المكرمة 29 17
المدينة المنورة 25 11 
الرياض 22 8
المنامة 22 17
أبوظبى 24 18
الدوحة 24 15
الكويت 24 10
دمشق 16 5
بيروت 19 14
عمان 13 4
القدس 14 6
غزة 19 11
بغداد 19 7
مسقط 27 21
صنعاء 26 8
الخرطوم 28 15
طرابلس 23 8
تونس 23 9
الجزائر 17 9
الرباط 21 5
نواكشوط 34 18

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من مدن وعواصم العالم:

العظمى الصغرى
أنقرة 13 0
إسطنبول 17 9
إسلام آباد 18 3
نيودلهي 19 8 
جاكرتا 30 25
بكين 5 5-
كوالالمبور 34 25
طوكيو 4 0 
أثينا 19 9
روما 18 5
باريس 13 10
مدريد 15 4
برلين 12 4
لندن 14 6
مونتريال 3- 11-
موسكو 3- 11-
نيويورك 6 0
واشنطن 8 4-
أديس أبابا 25 12

الأرصاد حالة الطقس الصعيد شبورة مائية القاهرة الكبرى القناة سيناء حالة الطقس غدا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

برقم الجلوس.. رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024 بمحافظة المنيا

بعد انهيار الدولار.. الحكومة تعلن مفاجأة سارة لـ المواطنين| فيديو

انخفاضات كبيرة بسوق المعدن الأصفر.. شعبة الذهب تكشف مفاجآت هامة للمواطنين

عيار 21 بـ 2900 جنيه.. ما أسباب الانخفاض المفاجئ في أسعار الذهب؟

خست النص.. إطلالة صادمة لفنانة شهيرة والجمهور ينتقدها

آلاف الجنيهات | خبر عاجل عن انخفاض أسعار طن الحديد بسبب الدولار

علشان أرضي ربنا.. فنانة شابة تعلن الاعتزال

لماذا لا تنخفض أسعار السلع؟.. شعبة المواد الغذائية توضح

موضوعات متعلقة

انخفاض درجات الحرارة وأمطار على القاهرة والمحافظات.. الأرصاد الجوية تكشف طقس الأسبوع

قطرات ثلج وأمطار غزيرة| تحذير عاجل من الأرصاد الجوية بشأن طقس اليوم

أمطار كثيفة وشديد البرودة ليلا | الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الأسبوع

الأرصاد تكشف تفاصيل طقس السبت.. وموجة شديدة البرودة وأمطار الاثنين

شديد البرودة ليلا | الأرصاد تكشف تفاصيل طقس السبت

ترشيحاتنا

الخارجية الأمريكية: ندرس إرسال المساعدات إلى غزة بعيدا عن الأونروا

بعد إقالة باتشيكو.. فتح الله يقود تدريبات بيراميدز

ما معنى رفع الأعمال في شهر شعبان؟ دار الإفتاء تجيب

متحدث الوزراء: تراجع أسعار الحديد بعد تحركات الحكومة الأخيرة.. فيديو

الأهلي يقرر دعم الفرق الرياضية في المراحل السنية المبكرة تشجيعا للمواهب

أزمة صحية مفاجئة.. تطورات حالة علاء مرسي الصحية|وهذه مخاطر مرضه


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ملك بريطانيا يبدأ رحلة علاجه من مرض خطير.. ماذا سيفعل ولي العهد؟

سريعة وهتدفي.. طريقة عمل بطاطس بالجبنة

انتبه تورم القدمين مؤشر لأمراض خطيرة

بمجوهرات لافتة.. أنغام تستعرض أناقتها في أحدث ظهور

فيديو

تشتري ولا تبيع.. توقعات بتراجع جديد في أسعار الذهب

بشرى سارة.. موعد تطبيق الزيادة الجديدة في المعاشات

منزل عائلي.. مصري يحجز غرفة بفندق في هولندا ليكتشف مفاجأة صادمة

قفل اللعبة .. ماذا يقدم رامز جلال في رمضان 2024؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: درويش الإسكندرية

محمد غنيم

محمد غنيم يكتب: حورية رواية بدون فلاتر - قراءة نقدية

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: واشنطن.. وسياسية خلط الأوراق في الشرق الأوسط

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: حلاوة البدايات وآلام النهايات

أحمد حسام عوض يكتب: تغيير الفكر في الاستثمار الرياضي.. دوري الهواة بأوروبا نموذجا

محمود أبو حبيب

محمود أبو حبيب يكتب: معرض الكتاب بوابة إلى هوية حضارية وثقافية.. هل نحسن استخدامها؟

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي (٤) #اليوم_العالمي_للسرطان

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي 38

اﻟﻤﺰﻳﺪ