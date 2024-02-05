الأرصاد الجوية تكشف حالة الطقس المتوقعة غدا

كشفت هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة حيث يسود غدا طقس مائل للدفء نهاراً على شمال البلاد حتى شمال الصعيد دافئ على جنوب الصعيد و تبقى الأجواء شديدة البرودة ليلا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

كما تشهد شبورة مائية صباحا قد تكون كثيفة أحياناً على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، وأمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية على فترات متقطعة، ونشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا "الثلاثاء" طقس مائل للدفء نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد وجنوب سيناء، دافئ على جنوب الصعيد.

ويسود طقس شديد البرودة ليلا على أغلب الأنحاء، ويتكون الصقيع على المزروعات في وسط سيناء وشمال الصعيد ومحافظة الوادي الجديد.

الظواهر الجوية



وعن الظواهر الجوية تتكون شبورة مائية صباحا قد تكون كثيفة على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، وفرصة لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية على فترات متقطعة، وتنشط رياح على مناطق من السواحل الغربية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى 1.75 متر والرياح السطحية شمالية غربية.

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى 2.25 متر والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى

القاهرة 20 12

العاصمة الإدارية 20 10

6 أكتوبر 21 9

بنهــــا 20 12

دمنهور 20 11

وادي النطرون 21 9

كفر الشيخ 19 11

المنصورة 20 11

الزقازيق 21 12

شبين الكوم 20 12

طنطا 19 11

دمياط 20 10

بورسعيد 21 11

الإسماعيلية 21 9

السويس 21 10

العريش 22 9

رفح 21 10

رأس سدر 22 9

نخل 19 2

كاترين 13 1-

الطور 21 10

طابا 20 10

شرم الشيخ 22 13

الإسكندرية 19 12

العلمين الجديدة 18 11

مطروح 19 10

السلوم 18 10

سيوة 19 5

رأس غارب 21 13

الغردقة 21 12

سفاجا 22 12

مرسى علم 22 13

شلاتين 24 14

حلايب 22 12

أبو رماد 24 13

رأس حدربة 23 15

الفيوم 20 8

بني سويف 20 7

المنيا 21 5

أسيوط 21 6

سوهاج 22 7

قنا 23 6

الأقصر 23 6

أسوان 22 9

الوادى الجديد 22 5

أبوسمبل 21 8

أما عن درجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من المدن والعواصم العربية فهي كالتالي:

العظمى الصغرى

مكة المكرمة 29 17

المدينة المنورة 25 11

الرياض 22 8

المنامة 22 17

أبوظبى 24 18

الدوحة 24 15

الكويت 24 10

دمشق 16 5

بيروت 19 14

عمان 13 4

القدس 14 6

غزة 19 11

بغداد 19 7

مسقط 27 21

صنعاء 26 8

الخرطوم 28 15

طرابلس 23 8

تونس 23 9

الجزائر 17 9

الرباط 21 5

نواكشوط 34 18

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من مدن وعواصم العالم:

العظمى الصغرى

أنقرة 13 0

إسطنبول 17 9

إسلام آباد 18 3

نيودلهي 19 8

جاكرتا 30 25

بكين 5 5-

كوالالمبور 34 25

طوكيو 4 0

أثينا 19 9

روما 18 5

باريس 13 10

مدريد 15 4

برلين 12 4

لندن 14 6

مونتريال 3- 11-

موسكو 3- 11-

نيويورك 6 0

واشنطن 8 4-

أديس أبابا 25 12