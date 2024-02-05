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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

غدا.. الطقس مائل للدفء نهارا شديد البرودة ليلا والصغرى بالقاهرة 12

الأرصاد الجوية
الأرصاد الجوية

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا "الثلاثاء" طقس مائل للدفء نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد وجنوب سيناء، دافئ على جنوب الصعيد.

ويسود طقس شديد البرودة ليلا على أغلب الأنحاء، ويتكون الصقيع على المزروعات في وسط سيناء وشمال الصعيد ومحافظة الوادي الجديد.


وعن الظواهر الجوية تتكون شبورة مائية صباحا قد تكون كثيفة على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، وفرصة لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية على فترات متقطعة، وتنشط رياح على مناطق من السواحل الغربية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى 1.75 متر والرياح السطحية شمالية غربية.

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى 2.25 متر والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى
القاهرة 20 12
العاصمة الإدارية 20 10
6 أكتوبر 21 9
بنهــــا 20 12
دمنهور 20 11
وادي النطرون 21 9
كفر الشيخ 19 11
المنصورة 20 11
الزقازيق 21 12
شبين الكوم 20 12
طنطا 19 11
دمياط 20 10 
بورسعيد 21 11
الإسماعيلية 21 9
السويس 21 10
العريش 22 9
رفح 21 10
رأس سدر 22 9
نخل 19 2
كاترين 13 1-
الطور 21 10
طابا 20 10
شرم الشيخ 22 13
الإسكندرية 19 12
العلمين الجديدة 18 11
مطروح 19 10
السلوم 18 10
سيوة 19 5
رأس غارب 21 13
الغردقة 21 12
سفاجا 22 12
مرسى علم 22 13
شلاتين 24 14
حلايب 22 12
أبو رماد 24 13 
رأس حدربة 23 15
الفيوم 20 8
بني سويف 20 7
المنيا 21 5
أسيوط 21 6
سوهاج 22 7
قنا 23 6 
الأقصر 23 6
أسوان 22 9
الوادى الجديد 22 5
أبوسمبل 21 8

أما عن درجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من المدن والعواصم العربية فهي كالتالي:

العظمى الصغرى
مكة المكرمة 29 17
المدينة المنورة 25 11 
الرياض 22 8
المنامة 22 17
أبوظبى 24 18
الدوحة 24 15
الكويت 24 10
دمشق 16 5
بيروت 19 14
عمان 13 4
القدس 14 6
غزة 19 11
بغداد 19 7
مسقط 27 21
صنعاء 26 8
الخرطوم 28 15
طرابلس 23 8
تونس 23 9
الجزائر 17 9
الرباط 21 5
نواكشوط 34 18

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من مدن وعواصم العالم:

العظمى الصغرى
أنقرة 13 0
إسطنبول 17 9
إسلام آباد 18 3
نيودلهي 19 8 
جاكرتا 30 25
بكين 5 5-
كوالالمبور 34 25
طوكيو 4 0 
أثينا 19 9
روما 18 5
باريس 13 10
مدريد 15 4
برلين 12 4
لندن 14 6
مونتريال 3- 11-
موسكو 3- 11-
نيويورك 6 0
واشنطن 8 4-
أديس أبابا 25 12

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