الأرصاد تزف بشرى: الأجواء دافئة مستقرة حتى بداية الأسبوع المقبل

توقعت هيئة الأرصاد الجوية، أن تكون حالة الطقس مستقرة خلال الفترة المقبلة، بعد أن شهدت السواحل الشمالية وخاصة السواحل الشمالية الغربية أجواء ماطرة لمدة وصلت لأكثر من أسبوعين متتاليين وامتدت هذه الأجواء إلى المناطق الداخلية مرورا بالقاهرة الكبرى وشمال الصعيد، لكن كانت أقل حدة وعلى فترات متقطعة.



وتشهد البلاد، خلال الفترة المقبلة وحتى مطلع الأسبوع المقبل، حالة استقرار فى الأحوال الجوية، وسط️ ارتفاع طفيف فى درجات الحرارة، و️زيادة في عدد ساعات سطوع الشمس.

وتشهد البلاد طقس مائل للدفء على شمال البلاد دافئ على جنوب البلاد، وإن ظلت الأجواء شديدة البرودة خلال فترات الليل وفى الصباح الباكر.

الظواهر الجوية

إما بالنسبة للظواهر المؤثرة خلال الطقس الأيام القادمة، هى الشبورة المائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

وعن حالة الطقس اليوم، يسود طقس مائل للدفء نهاراً على شمال البلاد حتى شمال الصعيد دافئ على جنوب الصعيد، وتبقى الأجواء شديدة البرودة ليلا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

ويظل نشاط الشبورة المائية صباحا قد تكون كثيفة أحياناً على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وعن فرص الأمطار، يشهد الطقس اليوم، أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية على فترات متقطعة، يصاحبه نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة .

وعن درجات الحرارة خلال الطقس اليوم، بمختلف الأنحاء، كالتالي:

القاهرة الكبرى والوجه البحري 20 العظمى والصغرى 12 درجة

السواحل الشمالية 19 العظمى والصغرى 12 درجة

جنوب سيناء 22 العظمى والصغرى 13 درجة

شمال الصعيد 21 العظمى والصغرى 6 درجة

جنوب الصعيد 23 العظمى والصغرى 9 درجة