طقس اليوم.. الأرصاد: شبورة مائية وأمطار على هذه المناطق

أخبار طقس اليوم تنال اهتمام المواطنين، خاصة الذين يذهبون إلى أعمالهم في الصباح الباكر؛ تحسبا لسقوط أمطار أو وجود شبورة مائية أو موجات من البرد.

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة طقس اليوم الثلاثاء، حيث سيكون مائلا للدفء نهارا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، دافئا على جنوب الصعيد، وتبقى الأجواء شديدة البرودة ليلا، وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

طقس اليوم

يشهد طقس اليوم شبورة مائية صباحا قد تكون كثيفة أحياناً على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، وأمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية على فترات متقطعة، ونشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

أفاد خبراء هيئة الأرصاد الجوية بأن يسود اليوم طقس مائل للدفء نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد وجنوب سيناء، دافئ على جنوب الصعيد.

أوضحت هيئة الأرصاد، أن يكون طقس اليوم شديد البرودة ليلا على أغلب الأنحاء، ويتكون الصقيع على المزروعات في وسط سيناء وشمال الصعيد ومحافظة الوادي الجديد.

الظواهر الجوية

وعن الظواهر الجوية تتكون شبورة مائية صباحا قد تكون كثيفة على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، وفرصة لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية على فترات متقطعة، وتنشط رياح على مناطق من السواحل الغربية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى 1.75 متر والرياح السطحية شمالية غربية.

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى 2.25 متر والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى

القاهرة 20 12

العاصمة الإدارية 20 10

6 أكتوبر 21 9

بنهــــا 20 12

دمنهور 20 11

وادي النطرون 21 9

كفر الشيخ 19 11

المنصورة 20 11

الزقازيق 21 12

شبين الكوم 20 12

طنطا 19 11

دمياط 20 10

بورسعيد 21 11

الإسماعيلية 21 9

السويس 21 10

العريش 22 9

رفح 21 10

رأس سدر 22 9

نخل 19 2

كاترين 13 1-

الطور 21 10

طابا 20 10

شرم الشيخ 22 13

الإسكندرية 19 12

العلمين الجديدة 18 11

مطروح 19 10

السلوم 18 10

سيوة 19 5

رأس غارب 21 13

الغردقة 21 12

سفاجا 22 12

مرسى علم 22 13

شلاتين 24 14

حلايب 22 12

أبو رماد 24 13

رأس حدربة 23 15

الفيوم 20 8

بني سويف 20 7

المنيا 21 5

أسيوط 21 6

سوهاج 22 7

قنا 23 6

الأقصر 23 6

أسوان 22 9

الوادى الجديد 22 5

أبوسمبل 21 8