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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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بالليل برد جدا.. الأرصاد تبشر بحالة الطقس اليوم وتكشف عن أماكن سقوط الأمطار

الارصاد
الارصاد

أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن البلاد بدأت التأثر بإرتفاعات قيم درجات الحرارة فى معظم محافظات الجمهورية، بمعدل من درجتين إلى أربع درجات، نظرا لتأثرنا بكتل هوائية صحراوية تكون مرتفعة فى قيم درجات حرارتها.

وأضافت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يا مصر” المذاع عبر فضائية “الأولي”، أنه من المتوقع أن تصل العظمي على القاهرة الكبري إلى 19 درجة مئوية خلال فترة النهار، موضحة أن الاجواء فترة النهار مائلة للدفئ على السواحل الشمالية ومحافظات الوجه البحري والقاهرة الكبري ومحافظات شمال الصعيد، دافئ فى المحافظات الجنوبية.

وتابعت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أنه فور غياب أشعة الشمس ودخول فترات الليل يحدث إنخفاض كبير فى قيم درجات الحرارة، والصغري تصل لحوالي 10 درجات على مناطق من القاهرة الكبري والمدن الجديدة تصل ل7 درجات، وتظل الأجواء شديدة البرودة فى معظم محافظات الجمهورية خلال فترات الليل.

وأشارت إلى أن اليوم متوقع إستمرار فرص سقوط الأمطار، وتكون متوسطة على أغلب المحافظات الساحلية المطلة على البحر المتوسط ومحافظات شمال الوجه البحري على فترات متقطعة من اليوم، ولكن كمياتها أقل من الموجة الماضية.

الدكتورة منار غانم الأرصاد الجوية الأرصا درجات الحرارة القاهرة الكبرى

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