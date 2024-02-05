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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

بشرى سارة من الأرصاد بشأن طقس اليوم.. وتحذيرات من البرد والأمطار بهذه المناطق

الأرصاد
الأرصاد

توقعت هيئة الأرصاد الجوية، ارتفاعًا طفيفًا وتدريجيًا في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء اليوم الأثنين، بقيم تتراوح بين (2 و4) درجات مئوية.
وأفادت هيئة الأرصاد، أن يسود اليوم طقس مائل للدفء نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد مائل للبرودة على السواحل الشمالية .
ونوهت الأرصاد، بأن يشهد الطقس البرودة الشديدة ليلاً وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء، ويتكون الصقيع على المزروعات في وسط سيناء وشمال الصعيد والوادي الجديد .

الأرصاد 


وأفادت هيئة الأرصاد، سقوط أمطار متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري تمتد خفيفة إلى مناطق من جنوب الوجه البحري على فترات متقطعة.


درجات الحرارة العظمى المتوقعة اليوم علي مناطق الجمهورية  :


وبالنسبة لحالة البحرالمتوسط تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية ، وبالنسبة لحالة البحرالأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى 2.25 متر والرياح السطحية شمالية غربية .

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى
القاهرة 19 11
العاصمة الادارية 19 10
6 اكتوبر 19 10
بنهــــا 19 10
دمنهور 19 10
وادى النطرون 18 10
كفر الشيخ 18 10
المنصورة 18 10
الزقازيق 19 11
شبين الكوم 19 11
طنطا 19 11
دمياط 18 10 
بورسعيد 19 10
الإسماعيلية 19 10
السويس 19 09
العريش 18 07
رفح 17 08
رأس سدر 19 08
نخل 17 02
كاترين 13 01-
الطور 20 10
طابا 85 09
شرم الشيخ 22 13
الاسكندرية 18 11
العلمين الجديدة 17 10
مطروح 17 10
السلوم 17 09
سيوة 18 06
رأس غارب 20 12
الغردقة 22 13
سفاجا 21 11
مرسى علم 22 12
شلاتين 24 14
حلايب 22 12
أبو رماد 24 13 
رأس حدربة 23 15
الفيوم 18 09
بني سويف 18 07
المنيا 18 04
أسيوط 18 05
سوهاج 19 05
قنا 20 07 
الأقصر 21 08
أسوان 21 09
الوادى الجديد 19 05
أبوسمبل 20 08
 

الأرصاد طقس درجات الحرارة المتوقعة هيئة الأرصاد الجوية الأرصاد الجوية

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