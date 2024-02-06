زيادة فترات سطوع الشمس.. الأرصاد تزف بشرى للمواطنين بشأن حالة الطقس

كشفت منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل طقس اليوم، ودرجات الحرارة المتوقعة.

وقالت "منار غانم" خلال مداخلتها الهاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على القناة الأولى، إننا نشهد اليوم تحسنا في الحوال الجوية، حيث نشهد ارتفاعا في درجات الحرارة بفارق 3 درجات عن المعدلات الطبيعية.

واسترسلت: نتعرض لمرتفع جوي في طبقات الجو العليا، سيعمل على زيادة فترات سطوع أشعة الشمس، بالإضافة إلى تأثرنا بكتل هوائية صحراوية.



الأرصاد الجوية تحذر

وحذرت من انخفاض درجات الحرارة بشكل واضح مع غياب أشعة الشمس، والتي تصل إلى حد الصقيع في بعض المحافظات.

وأوضحت أن التحسن في الأحوال الجوية مستمر حتى مطلع الأسبوع القادم، بالإضافة إل تكون الشبورة المائية.

ونوهت بعدم الانخداع في درجات الحرارة خلال فترة النهار، وذلك لانخفاضها بشكل واضح وكبير مع غياب أشعة الشمس.