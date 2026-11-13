الكاميرون تهزم ناميبيا بثنائية وتنفرد بصدارة مجموعتها في تصفيات أمم أفريقيا 2027

حقق منتخب الكاميرون فوزًا مهمًا على نظيره ناميبيا بنتيجة 2-0، في المباراة التي جمعت المنتخبين مساء الخميس، ضمن منافسات الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة إلى بطولة كأس الأمم الأفريقية 2027.

ونجح منتخب الكامير

وبهذا الانتصار، رفع منتخب الكاميرون رصيده إلى 7 نقاط، لينفرد بصدارة المجموعة السابعة، بينما تجمد رصيد منتخب ناميبيا عند 3 نقاط، ليحتل المركز الثالث في جدول الترتيب.



ويواصل المنتخب الكاميروني مشواره في التصفيات بطموح حجز بطاقة التأهل إلى نهائيات كأس الأمم الأفريقية 2027، بعدما حقق فوزًا ثمينًا عزز به حظوظه في المنافسة.

ترتيب المجموعة السابعة في تصفيات أمم أفريقيا

الكاميرون: 7 نقاط.

جزر القمر: 3 نقاط.

ناميبيا: 3 نقاط.

الكونغو: نقطة واحدة.