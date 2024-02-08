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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الأرصاد تحذر سكان القاهرة وعدد من المحافظات لهذا السبب

صدى البلد

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، اليوم الخميس الموافق 8 فبراير، طقس دافئ نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحر وجنوب سيناء وجنوب البلاد مائلا للدفء على السواحل الشمالية.. شديد البرودة ليلا على أغلب الأنحاء كما يتكون الصقيع على المزروعات فى وسط سيناء.

الأرصاد تحذر من الشبورة المائية

كما توقعت هيئة الأرصاد أن تكون الشبورة المائية كثيفة صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد. 

أما بالنسبة لحالة البحرالمتوسط، فتوقعت هيئة الأرصاد أن تكون خفيفة، وارتفاع الموج فيه من نصف متر إلى متر والرياح السطحية جنوبية غربية .. بينما تكون حالة البحرالاحمر خفيفة الى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية شرقية إلى شمالية غربية .

وفيما يلي بيان هيئة الأرصاد بـ درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس على محافظات ومدن مصر

العظمى الصغرى
القاهرة 23 14
العاصمة الادارية 23 11
6 اكتوبر 24 12
بنهــــا 23 14
دمنهور 23 14
وادى النطرون 24 13
كفر الشيخ 22 12
المنصورة 23 13
الزقازيق 24 14
شبين الكوم 23 14
طنطا 22 13
دمياط 19 12 
بورسعيد 19 11
الإسماعيلية 22 09
السويس 22 10
العريش 20 10
رفح 19 12
رأس سدر 22 11
نخل 21 03
كاترين 13 01
الطور 25 10
طابا 23 12
شرم الشيخ 26 16
الاسكندرية 21 10
العلمين الجديدة 21 11
مطروح 20 10
السلوم 21 10
سيوة 20 07
رأس غارب 25 14
الغردقة 25 15
سفاجا 26 14
مرسى علم 25 15
شلاتين 27 16
حلايب 23 15
أبو رماد 24 14 
رأس حدربة 24 15
الفيوم 23 10
بني سويف 23 09
المنيا 24 08
أسيوط 23 08
سوهاج 24 07
قنا 27 09 
الأقصر 26 08
أسوان 27 10
الوادى الجديد 26 10
أبوسمبل 27 10

الأرصاد هيئة الأرصاد الشبورة درجات الحرارة الصقيع

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