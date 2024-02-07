الطقس غدا| استقرار الأجواء على جميع الأنحاء.. وصقيع في وسط سيناء

قالت هيئة الأرصاد الجوية، إن الطقس غدا، يشهد استقرارا في الأحوال الجوية على أنحاء البلاد كافة، وسط استمرار التحذيرات من نشاط الشبورة المائية صباحا على الطرق.

وبحسب بيان هيئة الأرصاد، فإن الطقس غدا، يكون دافئا نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، يكون مائلا للدفء على السواحل الشمالية.

ويكون الطقس شديد البرودة ليلا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء، وتكون درجة الحرارة الصغرى للمدن الجديدة في القاهرة الكبرى تتراوح من 10 إلى 11 درجة مئوية، ويتكون الصقيع على المزروعات في وسط سيناء.

وعن حالة البحرين، يكون البحر المتوسط خفيف وارتفاع الموج فيه يتراوح ما بين نصف متر إلى متر، وحالة البحر الأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح ما بين متر إلى متر ونصف المتر.

وحول درجات الحرارة المتوقعة خلال الطقس غدا، يكون كالتالي:

القاهرة الكبرى والوجه البحري 23 العظمى والصغرى 14 درجة.

السواحل الشمالية 21 العظمى والصغرى 10 درجات.

جنوب سيناء 26 العظمى والصغرى 15 درجات.

شمال الصعيد 24 العظمى والصغرى 8 درجات.

جنوب الصعيد 27 العظمى والصغرى 10 درجات.