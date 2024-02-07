تحذير عاجل من الأرصاد بشأن طقس الساعات المقبلة .. تفاصيل

عرض برنامج نشرة الاخبار، المذاع عبر قناة الاولى، تقريرا تلفزيونيا عن حالة الطقس، مشيرا إلى أنه كشفت هيئة الأرصاد الجوية، توقعات حالة الطقس غداً الخميس، حيث يسود طقس دافئ نهاراً على القاهرة الكبري والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، مائل للدفء على السواحل الشمالية.

وتابع التقرير، بانه نشرت هيئة الأرصاد عبر صفحتها على «فيس بوك»، توقعاتها لدرجات الحرارة ليلًا، إذ تتوقع هيئة الأرصاد، أن تكون حالة الطقس شديدة البرودة ليلاً وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

وتوقعت الأرصاد الجوية، أن تشهد البلاد غداً الخميس، شبورة مائية صباحا، قد تكون كثيفة على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وأضافت هيئة الأرصاد في بيان لها، أنه من المتوقع تكوين الصقيع على المزروعات في وسط سيناء.