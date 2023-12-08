أمطار رعدية.. تحذير عاجل من الأرص بسبب حالة الطقس

درجات الحرارة تصل لـ ٩

قدمت مذيعة صدى البلد، رانيا أيمن، تغطية جوية حول حالة الطقس اليوم.

وتشهد حالة الطقس اليوم، انخفاضا طفيفا في درجات الحرارة على كافة الأنحاء، ليسود طقس لطيف نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، وشمال الصعيد، يكون معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وخلال ساعات الليل، يكون الطقس بارد ليلا على أغلب الأنحاء.



ويشهد الطقس اليوم، فرص لسقوط أمطار متوسطة في المساء ورعدية أحيانا بنسبة 50% على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري، قد تمتد خفيفة على مناطق من جنوب سلاسل البحر الأحمر تكون على فترات متقطعة.



ويشهد الطقس اليوم، نشاط اللرياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة.



وتوقع خبراء الأرصاد أن يكون هناك شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.



ويظل التحذير الوحيد من هيئة الأرصاد، حول حالة الطقس هذه الفترة، هي الشبورة المائية صباحا على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.



وسيكون هناك أمطار متوسطة مساءً قد تكون رعدية أحيانًا على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري تمتد خفيفة على مناطق من جنوب سلاسل البحر الأحمر على فترات متقطعة.



في سياق متصل، قدمت وزارة الداخلية بعد النصائح للمواطنين أثناء القيادة في وقت حدوث الشبورة لتفادي الحوادث و هي :

مراعاة السير بسرعة تتناسب مع مسافة الرؤية التي تمكنك من التوقف الآمن.

استعمال الأضواء غير المبهرة ليلا أو نهارا .

مضاعفة مسافة الأمان بين سيارتك والسيارة التى أمامك .

التأكد من مراعاة وجود تهوية جيدة داخل السيارة حتى لا تتكون شبورة مائية داخل السيارة .

عدم استخدام التليفون المحمول أثناء القيادة.

عدم السير عكس الاتجاه لأنه يعرضك للخطر والحوادث .

زيادة الانتباه في أثناء القيادة في الظروف الجوية السيئة.

عدم تخطي السيارة التي أمامك داخل الشبورة المائية أو الترابية.

تجنب الثقة الزائدة في القيادة، وتخطي السرعات المقررة قانونيا.

وطالبت الإدارة العامة للمرور، بقائدي المركبات الالتزام بقواعد المرور، وتعليمات رجال المرور حفاظا على سلامتهم.

وبالنسبة لحالة البحرين، فحالة البحر المتوسط ستكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه يتراوح ما بين مترين إلى 1.5 متر والرياح السطحية جنوبية غربية إلى شمالية غربية.

أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر، ستكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح ما بين 1.5 متر إلى متر والرياح السطحية شمالية غربية.

من جانبها، قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، أن الشبورة مستمرة خلال الأيام المقبلة وعلى المواطنين الالتزام بتعليمات المرور، لتجنب حدوث حوادث على الطرق وهناك زيادة في كميات الأمطار، وتحديدًا على المناطق الساحلية المطلة على البحر المتوسط.

ولفتت إلي أن محافظات مطروح والإسكندرية، ستتأثر بـ أمطار خفيفة لـ متوسطة، ولذلك على الجميع متابعة النشرات الجوية كل يوم لمعرفة كل ما هو جديد.

وحول درجات الحرارة المتوقعة، خلال الطقس اليوم، بمختلف المناطق، كالتالي:

القاهرة الكبرى والوجه البحري 21 للعظمى والصغرى 15 درجة

السواحل الشمالية 22 للعظمى والصغرى 13 درجة

جنوب سيناء 27 للعظمى والصغرى 18 درجة

شمال الصعيد 22 للعظمى والصغرى 9 درجات

جنوب الصعيد 27 للعظمى والصغرى 13 درجة

