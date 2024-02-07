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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تحقيقات وملفات

ظاهرة جوية عنيفة.. إليك حالة الطقس اليوم وحتى بداية الأسبوع المقبل| وتنبيه هام من الأرصاد

طقس الأربعاء
طقس الأربعاء

ارتفع معدل البحث عن توقعات هيئة الأرصاد الجوية لـ حالة الطقس اليوم الأربعاء، 7 فبراير 2024، عبر محركات البحث العالمية وشبكات التواصل الاجتماعي، في القاهرة والإسكندرية والمحافظات، وذلك بعد أن شهدت البلاد موجة من الصقيع خلال الأيام الماضية.

وفي هذا الصدد، كشفت هيئة الأرصاد أن طقس الأربعاء، 7 فبراير 2024، من المتوقع أن يكون مائلا للدفء نهارًا على محافظات القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد.

حالة الطقس اليوم الأربعاء

وأضافت الأرصاد، في بيان نشر عبر الصفحة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أن الطقس اليوم دافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، فيما يكون شديد البرودة ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

وأشارت الأرصاد إلى وجود شبورة مائية صباحا قد تكون كثيفة على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من محافظات القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

شبورة صباحية| حالة الطقس اليوم الأربعاء.. والقاهرة تسجل 12 درجة

شمس ساطعة.. تحسن الطقس في دمياط

وأوضحت الأرصاد أن درجات الحرارة الصغرى للمدن الجديدة في القاهرة الكبرى ستتراوح بين “8 - 9 درجات مئوية.

من جانبها، قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركزي الإعلامي لـ هيئة الأرصاد الجوية، إن حالة الطقس غدًا تشهد استقرارًا في الأحوال الجوية، مع ارتفاع درجات الحرارة، بفعل تأثر البلاد بمرتفع جوي في طبقات الجو العليا، يعمل على زيادة فترات سطوع أشعة الشمس.

الظاهرة الجوية المؤثرة 

وأوضحت  غانم، في تصريحات خاصة لها، أن البلاد تتعرض لكتل هوائية صحراوية، تزيد من إحساسنا بارتفاع درجات الحرارة، مشيرة إلى أنه مع حلول منتصف الليل تبدأ درجات الحرارة في الانخفاض، وتصبح الأجواء باردة.

ولفتت إلى أن الظاهرة الجوية المؤثرة هي تكون الشبورة المائية على المسطحات المائية على الطرق السريعة والمناطق الزراعية، ومدن القناة ووسط وشمال سيناء.

الأرصاد الجوية تكشف حالة الطقس المتوقعة غدا

غدا.. الطقس مائل للدفء نهارا شديد البرودة ليلا والصغرى بالقاهرة 12

وحذرت من الانخداع في الطقس، حيث تستمر هذه الأجواء حتى منتصف الأسبوع المقبل، وتعود بعدها درجات الحرارة إلى الانخفاض مرة أخرى، وكشفت أن درجات الحرارة خلال فترة النهار تسجل 23 درجة مئوية، ومع فترات المساء تسجل بين 8 و9 درجات، وهي أجواء شديدة البرودة ليلًا.

بيان بدرجات الحرارة اليوم بالمحافظات

وسوف نرصد لكم بيانا بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:

القاهرة 22 12

العاصمة الإدارية 22 10

6 أكتوبر 23 9

بنهــــا 22 12

دمنهور 22 11

وادي النطرون 21 9

كفر الشيخ 21 10

المنصورة 21 10

الزقازيق 22 12

شبين الكوم 23 12

طنطا 21 11

دمياط 20 10

بورسعيد 21 10

الإسماعيلية 22 9

السويس 21 10

العريش 20 9

رفح 19 10

رأس سدر 22 9

نخل 19 3

كاترين 11 2

الطور 20 10

طابا 21 10

شرم الشيخ 24 13

الإسكندرية 21 9

العلمين الجديدة 20 9

مطروح 20 10

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