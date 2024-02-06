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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

شمس ساطعة.. تحسن الطقس في دمياط

دمياط الجديدة
دمياط الجديدة

شهدت مدن محافظة دمياط تحسنا ملحوظا في حالة الطقس  اليوم، الثلاثاء، وذلك بعد أن شهدت المحافظة على مدار الأيام الماضية موجة من الطقس السيئ وسقوطا غزيرا للأمطار على معظم المدن، خاصة المدن الساحلية.

وأكدت جمعية الصيادين بعزبة البرج أنه نتيجة لسوء حاله الطقس، تم منع مراكب الصيد من الخروج لرحلات الصيد بسبب سوء حالة الطقس.


ووجهت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، رؤساء الوحدات المحلية بالاستعداد لموجة التقلبات الجوية وسقوط الأمطار، والتأكيد على جاهزية معدات شفط المياه ورفع آثار الأمطار من الشوارع بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحى.

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