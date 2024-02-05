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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

12 عيادة متنقلة.. قافلة طبية مجانية بقرية الوسطانى في دمياط

قافلة طبيه بدمياط
قافلة طبيه بدمياط

واصلت مديرية الصحة بدمياط جهودها لتنفيذ قوافل طبية شاملة بقرى المحافظة تتضمن  عيادات متنقلة بكافة التخصصات الطبية ومعمل ووحدتين للأشعة والسونار، لتقديم أفضل الخدمات العلاجية والطبية للمواطنين بكافة المناطق، وذلك تحت رعاية الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، والدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان .

وفى هذا الصدد، ذكر الدكتور السيد عبد الجواد مدير مديرية الصحة انه تم خلال يومى الجمعة والسبت انعقدت قافلة طبية بقرية الوسطاني بمركز كفر سعد تضمنت ١٢ عيادة متنقلة تردد عليها ١٣١٤مواطنا تم توقيع الكشف الطبى عليهم بالمجان.

وتم تحويل عدد ٧حالات لتلقى العلاج اللازم بالمستشفيات، واستصدار قرار علاج على نفقة الدولة  لعدد ٣حالات بالإضافة إلى إجراء ٢٥٩تحليل بمعمل الدم و ٢٩تحليل بمعمل الطفيليات و فحص ٤٣حالة بالأشعة و٢٦حالة أخرى بالسونار ، وتقديم خدمات الكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر فى إطار مبادرة "افحص واطمن " لعدد ١٦٧حالة ،بالإضافة إلى عقد ١٠ ندوات توعوية تردد عليها ٧١ مواطنا.

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دمياط الدكتور السيد عبد الجواد الخدمات العلاجية الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان الدكتورة منال عوض محافظ دمياط الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة الدكتورة منال عوض

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