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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تداول 38 سفينة حاويات وبضائع العامة بميناء دمياط

ميناء - ارشيفية
ميناء - ارشيفية

وصلت 9 سفن إلى ميناء دمياط وغادرته 8 سفن، ليصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 38 سفينة حاويات وبضائع عامة خلال الـ24 ساعة الماضية، بينما بلغت الشاحنات "دخولًا وخروجًا" 4634 شاحنة.
وذكر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط - في بيان، اليوم الاثنين - أن الميناء وصلت إليه 6 قطارات بحمولة إجمالية 7553 طن قمح متجهة إلى صوامع إمبابة وشبرا وكوم أبوراضي، وقطار أخر بعد أن فرغ 25 حاوية (40 قدما) قادمة من السخنة، ليصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 84 ألفا و690 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 122 ألفا و920 طنًا.
وأشار إلى أن الصادرات بلغت 9996 طنا، فيما بلغت الواردات من البضائع العامة 60 ألفا و110 أطنان، لافتا إلى أن حركة الصادر من الحاويات بلغت 682 حاوية مكافئة، وبلغت الحاويات الواردة 51 حاوية مكافئة، في حين بلغت حاويات الترانزيت 4483 حاوية مكافئة.

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