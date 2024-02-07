مرتفع جوي ورياح صحراوية|الأرصاد تكشف طقس اليوم.. وتُحذر المواطنين من هذا الأمر

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس وأبرز الظواهر الجوية المتوقعة، اليوم الأربعاء، على القاهرة الكبرى وباقي محافظات الجمهورية.

وقالت “غانم" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج ”8 الصبح"، المذاع عبر فضائية “دي إم سي”، إن اليوم هناك ارتفاعات في قيم درجات الحرارة أعلى من المعدلات الطبيعية لها بحوالي من درجتين لـ 3 درجات، حيث تسود أجواء دافئة خلال فترة النهار على معظم محافظات الجمهورية.



مرتفع جوي ورياح صحراوية

وأضافت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية أن البلاد تتأثر بامتداد مرتفع جوي في طبقات الجو العليا والذي يعمل على زيادة فترات سطوع أشعة الشمس، بجانب وجود كتل هوائية صحراوية والتي تكون مرتفعة في درجة حرارتها مما يساعد على زيادة الشعور بالدفء.

وحذرت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية من وجود فرق ملحوظ في درجات الحرارة بين الليل والنهار، حيث يسود طقس شديد البرودة خاصة في ساعات الليل المتأخرة وساعات الصباح الباكر.



ولفتت إلى أن ظاهرة الشبورة المائية دائمًا ما تصاحب الاستقرار في الأحوال الجوية، وقد تكون كثيفة على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، تبدأ من الساعة 3 فجرًا وحتى سطوع أشعة الشمس في الثامنة صباحًا، ومتوقع استمرارها على مدار الأيام المقبلة.

