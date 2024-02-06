أخبار التوك شو.. بشرى للمواطنين بشأن الطقس.. ضربة موجعة لتجار العملة.. مفاجأة جديدة عن صفقة عبدالله السعيد

تناولت برامج التوك شو، اليوم الثلاثاء، عددًا من الملفات والقضايا المهمة محليًا ودوليًا، ونستعرض لكم أبرزها من خلال التقرير التالي:



12 جنيها انخفاضا.. خسارة كبيرة تنتظر المضاربين بالدولار| تفاصيل

عرضت قناة “العربية مصر” تقرير فيديو بعنوان "خسارة كبيرة تنتظر المضاربين.. لماذا ارتفع سعر الجنيه المصري مقابل الدولار في السوق السوداء؟".

زيادة فترات سطوع الشمس.. الأرصاد تزف بشرى للمواطنين بشأن حالة الطقس

كشفت منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل طقس اليوم، ودرجات الحرارة المتوقعة.

خلال هذا الأسبوع.. مفاجأة سارة من شعبة الأرز للمواطنين

أكد رجب شحاتة، رئيس شعبة الأرز بغرفة صناعة الحبوب، أن مصر بها اكتفاء ذاتي من الأرز، وهناك فائض من الأرز، ولا يوجد تصدير، بقرار من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

5 جنيهات انخفاضًا.. شعبة الدواجن تعلن مفاجأة سارة للمواطنين بشأن الأسعار

أكد الدكتور عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن باتحاد الغرف التجارية، أن الشعبة ليس في يدها تنفيذ القرارات، أو رفع الأسعار أو انخفاض الأسعار، معلقًا :" مفيش في أيدي أي قرار للتغيير، ولكن لو في أيدي كن غيرت الكثير من الأشياء".

بعد تخوف جماهير الزمالك.. أحمد سليمان يفجر مفاجأة عن صفقة عبدالله السعيد

عرضت قناة العربية مصر تقرير فيديو بعنوان " حُسمت كلها في 4 أيام.. أحمد سليمان يكشف كواليس صفقات الزمالك الجديدة؟".

قصر باكنجهام يعلن إصابة ملك بريطانيا تشارلز الثالث بالسرطان|تفاصيل

أعلن قصر باكنجهام، في بيان، أنه تم تشخيص إصابة ملك بريطانيا تشارلز الثالث بنوع من السرطان، مشيرا في بيان إلى أن الملك ليس مصابا بسرطان البروستاتا.



مخاطر عادة التدخين.. و3 طرق للإقلاع عنها| تعرف عليها

قال الدكتور شريف حتة، استشاري الصحة العامة والطب الوقائي، إن التدخين عبارة عن إدمان وهمي، وهناك عيادات تقدم برامج إعادة تأهيل سلوك للمساعدة على الإقلاع عن عادة التدخين.



عاجل| وزير الخارجية الأمريكي يصل القاهرة في إطار زيارته للمنطقة

وصل وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن القاهرة في إطار زيارته للمنطقة، وجاء ذلك ضمن نبأ عاجل أفادت به فضائية إكسترا نيوز.



لقطات من لقاء الرئيس السيسي بوزير الخارجية الأمريكي

عرضت قناة "القاهرة الإخبارية" لقطات من لقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي بوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، وكذلك لقطات من وصول بلينكن إلى مصر.