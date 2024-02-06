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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مخاطر عادة التدخين.. و3 طرق للإقلاع عنها| تعرف عليها

أرشيفية
أرشيفية

قال الدكتور شريف حتة، استشاري الصحة العامة والطب الوقائي، إن التدخين عبارة عن إدمان وهمي، وهناك عيادات تقدم برامج إعادة تأهيل سلوك للمساعدة على الإقلاع عن عادة التدخين.
 

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3 طرق للإقلاع عن التدخين

وأضاف “حتة”، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “هذا الصباح”، المذاع عبر فضائية “إكسترا نيوز”، اليوم الثلاثاء، أن المُدخن لا يحتاج إلا تعديل سلوك للتوقف عن التدخين، مؤكدًا أهمية اتباع برنامج تدريجي يبدأ بوضع نية حقيقية للإقلاع عن التدخين، ومن ثم الابتعاد عن أماكن تواجد المدخنين واستخدام بعض الأدوات المساعدة.
 

وأشار إلى أن التدخين يسبب سرطان اللسان والرئتين والأمراض القلبية وأمراض الشرايين وغيرها، مؤكدًا أن جميع أنواع الدخان لها نفس التأثير السلبي.

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