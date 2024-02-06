خلال هذا الأسبوع.. مفاجأة سارة من شعبة الأرز للمواطنين

أكد رجب شحاتة، رئيس شعبة الأرز بغرفة صناعة الحبوب، أن مصر بها اكتفاء ذاتي من الأرز، وهناك فائض من الأرز، ولا يوجد تصدير، بقرار من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.



وأضاف رئيس شعبة الأرز، خلال تصريحات تلفزيونية، أن سعر الأرز انخفض عن العام الماضي، موضحًا أن سعر الشعير هذا العام بـ 19 ألف و18.5 ألف، وكان في العام الماضي بـ 21 ألف وأكثر ولكن هذا العام رغم ارتفاع الكثير من السلع، لكن الأرز مستقر.

وأشار إلى أن أسعار الأرز تشهد انخفاضات، وأسعار هذا العام أقل من العام الماضي، وأن مصر تستورد أرز من الخارج من أجل استقرار الأسواق، وليس لـ شئ آخر، وما تم شرائه من الخارجي يكفي لـ 10 أيام فقط، فالكمية قليلة.



انخفاضات جديدة بأسعار الأرز خلال الأسبوع الحالي

ولفت إلى أن سلعة الأرز تكون من 30 لـ 35 جنيه، وأنه خلال الأسبوع الحالي سيكون هناك انخفاضات جديدة بأسعار الأرز، ولا يوجد مشكلة في الأرز، خلال رمضان.

وكشف أن المخزون من الأرز يكفي لشهر أكتوبر من هذا العام، ولا توجد مشكلة، مطالبًا المواطنين بعد الاستماع لـ الشائعات.