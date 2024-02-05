قصر باكنجهام يعلن إصابة الملك تشارلز الثالث بالسرطان

أعلن قصر باكنجهام، اليوم الاثنين، أن التشخيص الطبي لـ ملك بريطانيا تشارلز الثالث أظهر أنه مصاب بالسرطان وسيواصل أداء مهامه الرسمية خلال فترة العلاج.

وفي وقت سابق، كشف مقطع فيديو عن أول ظهور للملك تشارلز الثالث منذ مغادرته المستشفى لحضور قداس الأحد مع الملكة كاميلا في ساندرينجهام، إثر إقامة قصيرة في المستشفى، الأسبوع الماضي؛ لتلقي العلاج من تضخم البروستاتا.

ونشرت صحيفة “الديلي ميل" البريطانية، مقطع فيديو للملك تشارلز، ويبدو في حالة معنوية عالية، حيث ابتسم ولوح بيديه وهو يسير إلى كنيسة القديسة مريم المجدلية، لحضور قداس الأحد هذا الصباح.

وكان تشارلز محاطًا بالملكة كاميلا التي بدت أنيقة بقبعة فرو واسعة الحواف ومعطف كحلي ووشاح أزرق فاتح.