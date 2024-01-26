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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

تدهور في الصحة | تشخيص مرض ملك بريطانيا

الملك تشارلز الثالث
الملك تشارلز الثالث

يعاني الملك تشارلز الثالث، ملك بريطانيا ، من وضع صحي غير مستقر منذ اسابيع بنما تدهورت حالته بشكل ملحوظ الفترة الأخيرة وهو الآن في أحد مستشفيات مدينة لندن.

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ودخل ملك بريطانيا تشارلز الثالث إلى أحد المستشفيات في لندن، الجمعة، للعلاج من تضخم البروستاتا.

وقال قصر باكنغهام في بيان إن الملك وصل إلى المستشفى "لتلقي العلاج المقرر".


وأضاف قصر باكنجهام في بيان: "تم إدخال الملك هذا الصباح إلى أحد مستشفيات لندن لتلقي العلاج المقرر. يود أن يشكر جميع من أرسلوا تمنياتهم الطيبة خلال الأسبوع الماضي، ويسره أن يعلم أن تشخيصه سيكون له تأثير إيجابي على الوعي بالصحة العامة".

وكان قصر باكنجهام أعلن في وقت سابق من شهر يناير الجاري، أن ملك بريطانيا تشارلز الثالث سيدخل المستشفى الأسبوع المقبل لتلقي العلاج من تضخم البروستاتا.

وذكر بيان قصر باكنغهام أنه "مثل آلاف الرجال كل عام، يسعى الملك لعلاج تضخم البروستاتا. وحالة جلالته حميدة وسيدخل المستشفى الأسبوع المقبل، وسيتم تأجيل ارتباطات الملك العامة لفترة قصيرة للتعافي".

الملك تشارلز بريطانيا

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