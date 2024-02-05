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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

رد رضا عبدالعال على عودة سيف جعفر للزمالك.. شاهد

رضا عبدالعال
رضا عبدالعال

أكد الكابتن رضا عبدالعال لاعب الزمالك السابق والأهلي ومنتخب مصر، أن نادي الزمالك قام بعمل صفقات جديدة خلال الفترة الأخيرة، وأن هذه الصفقات ستضيف الجديد لـ القلعة البيضاء.

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وأضاف الكابتن رضا عبدالعال، خلال حواره على قناة تن، أن التعاقد مع عبدالله السعيد، بالتأكيد أمر مميز، ولا يستطيع أحد الحديث عنه، لآن مركز عبدالله السعيد في الزمالك كان غائبا.


وأوضح أن ناصر ماهر سيكون هو الأخر مميز وسيكون بديل عبدالله السعيد، وأن اللاعب محمد شحاتة لن نحكم عليه غير باللاعب، وأنه كان يتمنى التعاقد مع اللاعب محمود صابر لآنه سيكون أمل مصر.


وأشار إلى أن هناك بعض الأسماء في الزمالك يجب الاستغناء عنها، لآن تيشيرت الزمالك كبير عليها، وأن الزمالك الآن يضع الافكار الجديدة.

ورفض التعليق على عودة سيف فاروق جعفر لـ الزمالك قائلا :" معلش مش هعلق عليه خالص".
 

 الصفقات الجديدة في الزمالك
وأعلن الزمالك عن ضم كل من : عبدالله السعيد من بيراميدز، ومحمد شحاتة لاعب طلائع الجيش على سبيل الاعارة بنية البيع، ناصر ماهر من فيوتشر، الاوغندي موتيابا،  أحمد حمدى لاعب مونتريال الكندى، الفلسطينى ياسر حمد، مهاب ياسر من الداخلية، محمد عاطف من طنطا، بالإضافة إلى زياد كمال من إنبى.
 

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