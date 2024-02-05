11 صفقة للزمالك.. ناقد رياضي يعلن مفاجأة من العيار الثقيل |فيديو

أكد الناقد الرياضي شريف جمعة، أن جماهير نادي الزمالك في حالة فرح شديد، بعد قيام إدارة الزمالك بعمل 11 صفقة جديدة، خلال فترة قصيرة من الوقت، وذلك بعد حل أزمة القيد.

وأضاف خلال تصريحات تلفزيونية، أن الـ 11 صفقة هم: عبدالله السعيد لاعب نادي بيراميدز السابق، وأن الاتفاق تم لمدة موسم ونصف ويحق للزمالك تجديد موسم جديد، وتم التعاقد مع مهاب سعيد، سيف فاروق جعفر، وناصر ماهر، وزياد كمال، وأحمد حمدي.



ولفت إلى أن الزمالك تعاقد أيضًا مع :" ياسر حمد قادم من فلسطين ومدافع جيد يبلغ من العمر 26 عامًا، ومحمد عاطف لاعب طنطا، وأن الصفقات الجديدة كثيرة، ولكن هل هذه الصفقات ستعيد البطولات لـ نادي الزمالك، وستسعد الجماهير.



وأشار إلى أن رائحة الاستقرار تنتشر في نادي الزمالك، وأن الفترة الأخيرة ظهرت أموال الزمالك، وصفقات الزمالك.

الصفقات الجديدة في الزمالك

وأعلن الزمالك عن ضم كل من : عبدالله السعيد من بيراميدز، ومحمد شحاتة لاعب طلائع الجيش على سبيل الاعارة بنية البيع، ناصر ماهر من فيوتشر، الاوغندي موتيابا، أحمد حمدى لاعب مونتريال الكندى، الفلسطينى ياسر حمد، مهاب ياسر من الداخلية، محمد عاطف من طنطا، بالإضافة إلى زياد كمال من إنبى.

