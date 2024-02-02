حسن شحاتة يرشح هذا الاسم لتدريب منتخب مصر.. مفاجأة

عرضت قناة العربية مصر تقرير فيديو بعنوان "رغم أن مصير فيتوريا لم يُحسم.. حسام حسن قد يكون مدرب المنتخب الوطني القادم ".

وجاء في التقرير أن حسام حسن لاعب الزمالك والأهلي السابق، على رادار اتحاد الكرة، لتدريب المنتخب الوطني، بعد الانتقادات الكثيرة الموجهة لـ اتحاد الكرة، بعد الأموال الكثيرة التي يحصل عليها فيتوريا المدير الفني لـ المنتخب الوطني.

وجاء في الفيديو أن الكابتن محمد بركات عضو اتحاد الكرة، تواصل مع حسام حسن لتولي تدريب المنتخب، وأنه حتى هذه اللحظة لم يتم اتخاذ أي قرار بشأن مصير فيتوريا.

وخلال الفيديو قال الكابتن أحمد سليمان عضو مجلس إدارة الزمالك، أنه يرشح الكابتن حسن شحاتة، نجم الزمالك السابق، ومدرب منتخب مصر، أو الكابتن حسام حسن لتولي تدريب المنتخب الوطني.

حسن شحاته رشح الكابتن حسام حسن

ورد الإعلامي مهيب عبد الهادي، وقال إن الكابتن حسن شحاته رشح الكابتن حسام حسن لتولي تدريب المنتخب المصري.