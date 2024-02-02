مفاجأة جديدة حول مفاوضات الأهلي مع محمد أبوجبل.. فيديو

عرضت قناة العربية مصر تقرير فيديو بعنوان :" "تسلم العقود على الموبايل".. مفاجأة جديدة حول مفاوضات الأهلي مع أبوجبل خلال معسكر أمم إفريقيا".



وجاء في التقرير أن مراسل قناة أم بي سي مصر، أكد تسلم محمد أبو جبل حارس مرمى المنتخب المصري، العقود الخاصة بـ الانتقال لـ النادي الأهلي على الموبايل.



وتابع أن أبو جبل حصل على العقود بي دي أف، وأن التواصل انهى كل شئ خاص بالانضمام، وتم التوقيع من قبل أبو جبل على العقود.



وأوضح أن الأمور كانت متوقفة على ارسال النادي الأهلي، مبلغ الـ 7 ملايين جنيه لـ البنك الأهلي، ولكن النادي الأهلي توقف عن الصفقة بعد مباراة الكونغو.

